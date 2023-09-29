'Akdeniz'de en az 2 bin 500 göçmen ya boğularak öldü ya da kayboldu'

Tunus açıklarında 31 bin, Libya'da ise 10 bin 600 kişinin kurtarıldığını ya da yakalandığını ifade eden Menikdiwela, 4 bin 700 göçmenin de Cezayir’den İspanya'ya ulaştığını söyledi. Menikdiwela, Cezayirli yetkililerin 3 bin 700 göçmeni kurtardığını veya yakaladığını aktardı.





Bu yıl 24 Eylül'e kadar 2 bin 500'den fazla kişinin öldüğünü veya kaybolduğunu açıklayan Menikdiwela, aynı dönemde 2022 yılında ise bin 680 kişinin öldüğünü veya kaybolduğunu hatırlattı.





Liljert, “Akdeniz’de göçmen ve mültecilere yönelik ayrımcılık, yabancı düşmanlığı ve olumsuz açıklamalar ne yazık ki artıyor, bu endişe verici bir durum. IOM, tüm ülkeleri uluslararası kurallar uyarınca kendi sınırları içindeki kişilerin güvenliğini ve onurunu sağlamaya çağırmaktadır.” dedi.





Euronews'te yer alan habere göre Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Temsilciliği (UNHCR), son 9 ayda Akdeniz'de en az 2 bin 500 göçmenin ya boğularak öldüğünü ya da kaybolduğunu açıkladı.Geçen yıl aynı dönemde bin 680 kişi ya boğularak ölmüş ya da kaybolmuştu.UNHCR, son 9 ay içinde 186 bin kişinin deniz yoluyla Güney Avrupa'ya ulaştığını belirterek, bunun da geçen yıl aynı döneme oranla yüzde 83’lük bir artışa denk geldiği uyarısında bulundu.UNHCR New York Direktörü Ruven Menikdiwela, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nde (BMGK) Rusya’nını talebi üzerine düzenlenen özel oturumda Akdeniz’deki göçmenlerin durumuna ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.Denizde hayat kurtarmanın ve yardım sağlamanın en temel insani yükümlülüklerden biri olduğunu ifade eden Menikdiwela, tüm Akdeniz ülkelerinin acilen arama ve kurtarma çalışmalarını güçlendirmesini istedi.Menikdiwela, BM verilerine göre Ocak ve Ağustos 2023 arasında Tunus'tan en az 102 bin kişinin, Libya'dan ise 45 binden fazla kişinin Akdeniz üzerinden Avrupa’ya geçmeye çalıştığını kaydetti.Menikdiwela, “Ocak’tan 24 Eylül’e kadar yaklaşık 186 bin kişi deniz yoluyla Güney Avrupa'ya ulaştı. Bunlardan 130 bini İtalya'ya geçti. Bu, 2022'nin aynı dönemine kıyasla yüzde 83'lük bir artış anlamına geliyor.” dedi.Uluslararası Göç Örgütü (IOM) Direktörü Par Liljert de yaptığı konuşmada, son yıllarda farklı göç yollarının ortaya çıkmasına rağmen orta Akdeniz rotasının en tehlikeli göç yolu olmaya devam ettiğini söyledi. Sudan'da son dönemde yaşanan olaylar nedeniyle göçlerin arttığına dikkat çeken Liljert, Ağustos’ta bin 294 Sudanlının Tunus üzerinden İtalya'ya ulaştığını ifade etti.Bu arada UNICEF’ten yapılan yine aynı konuyla ilgili ayrı bir açıklamada haziran ve ağustos aylarında Akdeniz’de ölen göçmen sayısının 990’a çıktığı ve bu rakamın geçen yıl aynı döneme oranla yaklaşık üç misli daha fazla olduğu bildirildi.UNICEF, ocak ve eylül ayı ortalarına kadar 11 bin 600 refakatçısı olmayan çocuğun İtalya’ya geldiğini bu rakamın da geçen aynı döneme oranla yüzde 60 fazla olduğuna dikkat çekti.