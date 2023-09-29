Dünyanın en zengin ikinci ismine soruşturma…

Sözcü'de yer alan habere göre Paris Başsavcılığı, ünlü moda evi Louis Vuitton ve Christian Dior’un sahibi olan LVMH’nin başkanı Bernard Arnault’un adının geçtiği bir kara para aklama soruşturması yürütüldüğünü açıkladı.



Fransız günlük gazetesi Le Monde, yetkililerin özellikle Courchevel kayak merkezinde Rus işadamı Nikolai Sarkisov ile olan gayrimenkul ticaretinin incelediğini aktardı. Savcılar, Bloomberg’e, 212 milyar dolar servesi olan Arnault hakkındaki soruşturmanın geçen yıl başladığını bildirdi.



Le Monde’a göre, Sarkisov aracı şirketler kullanarak Courchevel’de birden fazla mülk satın aldı. Ancak bu işlemlerdeki son alıcının Arnault olduğu ve Sarkisov’a bu varlıklara sahip olmak için yaklaşık 20 milyon euro ödediği iddia edildi. Sarkisov’un bu anlaşmalardan 2 milyon euro kâr elde ettiği iddia ediliyor.



BERBARD ARNAULT KİMDİR?



5 Mart 1949 yılında Fransa'nın Roubaix şehrinde dünyaya gelen Bernard Arnault aynı zamanda iş insanı Jean Leon Arnault'nun oğlu.



Arnault, dünyaca ünlü yüksekokullardan biri olan Ecole Polytechnique Üniversitesinde mühendislik eğitimi aldıktan sonra sonra babasının Ferret- Savinel isimli inşaat şirketinde çalıştı.



Sonrasında lüks eşya şirketi olan Financiere Agache'yi satın alan Arnault, ünlü tekstil şirketleri Boussac Saint- Freres'i de kendi bünyesine kattı. MHV şirketinin hisselerine milyonlarca dolar yatırım yapan Arnault, şirketin ilk hissedarı oldu ve LMHV'yi dünyaca ünlü bir şirkete dönüştürdü.



Modanın yanında içki, kozmetik, saat, giyim gibi pek çok lüks ürünü şirketinde toplayan Arnault, 2011 yılı itibariyle dünyanın en zengin ilk 5 kişisinin arasına girmişti.