Akdeniz'de sular ısınıyor: Üç ülke Doğu Akdeniz’de anlaşma imzalıyor...

Gerginliğin devam ettiği Doğu Akdeniz’de yeni bir gelişme yaşandı.





Doğu Akdeniz’de enerji alanında işbirliğini güçlendiren Yunanistan, Kıbrıs ve İsrail, yeni yılda EastMed doğal gaz boru hattının inşası için anlaşma imzalayacaklarını duyurdu.





2 OCAK'TA ATİNA'DA İMZA ATILACAK

Yunanistan Başbakanlığınca yapılan açıklamada, anlaşmanın 2 Ocak’ta başkent Atina’da imzalanacağı ve imza törenine Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Güney Kıbrıs Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiades ve İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu’nun katılacağı bildirildi.





Planın son haline göre İsrail’deki Levant havzası açıklarındaki doğal gaz rezervlerinden başlayacak olan EastMed boru hattı, Akdeniz boyunca ilerleyecek, Girit Adası ve Yunanistan anakarası üzerinden İtalya’ya kadar uzanacak.





İTALYA BİLMECESİ





Euronews’te yer alan habere göre; Miçotakis’in çalışma ofisi, söz konusu anlaşmanın ilerleyen bir tarihte İtalya tarafından imzalanmasıyla tamamlanmış olacağını belirtti.





Ancak İtalya Başbakanı Guiseppe Conte, Mayıs ayında EastMed boru hattının son bölümü olan İtalya ve Yunanistan arasındaki Poseidon projesine karşı olduğunu açıklamıştı.





Yunanistan Kıbrıs ve İsrail, 20 Mart’ta İsrail’de yapılan ve Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun da katıldığı bir toplantıda boru hattı için bölgesel işbirliğinin geliştirilmesi konusunda üçlü mekanizma oluşturan bir anlaşmaya varmıştı.





RUS GAZINA KARŞILIK





Yaklaşık 2 bin kilometre uzunluğunda olması beklenen EastMed boru hattının Avrupa Birliği’nin (AB) doğal gaz ihtiyacının yüzde 10’unu karşılaması ve bu sayede birliğin Rusya’ya olan enerji bağımlılığını azaltması öngörülüyor.





AB, EastMed projesinin teknik çalışma maliyetine katkıda bulunuyor.

