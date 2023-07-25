Akdeniz'de orman yangınları: Cezayir’deki yangınlarda 34 kişi öldü

Yine Yunanistan’ın Rodos Adası’nda binlerce kişinin orman yangınları yüzünden tahliyesi sürüyor.





İlçeye bağlı Gülderen ile Kisecik mahalleleri arasındaki ormanda saat 14.00 sıralarında bilinmeyen nedenle yangın çıktı.





Sicilya Adası'nda dün hava sıcaklıklarının 46-47 derece ile rekor düzeye ulaştığı ve yer yer saatte 25 kilometre hıza varan rüzgarların da farklı noktalarda çıkan yangınların söndürülmesini zorlaştırdığı belirtildi.





Ülke yaklaşık bir aydır, başkentte 48 derece, diğer bölgelerde de 50 dereceye ulaşan rekor sıcaklıklara tanık oluyor.





Aşırı sıcaklar yüzünden yaşanan elektrik kesintilerinin günlük hayatı olumsuz yönde etkilediği gelen haberler arasında.





Bu arada ABD'deki kavurucu sıcaklarda, cilt yanığı şikayetiyle başvuranlar hastaneleri doldurdu.





Akdeniz ülkelerindeki aşırı sıcaklar günlük hayatı olumsuz yönde etkilerken, Cezayir’de 11 kentte meydana gelen orman yangınlarında en az 34 kişi hayatını kaybetti.Yunanistan’da ise orman yangınlarıyla mücadele kullanılan bir uçak düştü.Eğribos (Eubée) Adası’nın güneyindeki orman yangınına müdahale eden “Canadair” tipi yangın söndürme uçağının iki mürettebatıyla düştüğü bildirildi. Uçaktaki personelin akıbeti konusunda ise şu ana kadar bir açıklama yapılmadı.İzmir'in Menemen ve Kemalpaşa, Hatay'ın Antakya ilçesi ve Antalya'nın Kemer ilçesinde çıkan orman yangınlarına müdahale karadan ve havadan ekiplerin desteği ile sürüyor.Antalya'nın Kemer ilçesinde dün akşam saat 21.00'de başlayan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor, bölge insansız hava araçları (İHA) ile izleniyor.Göynük Değirmendere Mahallesi'nde mezarlık mevkiindeki ormanlık alanda dün akşam saat 21.08'de çıkan ve rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayılan yangının kontrol altına alınması için çalışmalar sürdürülüyor.İzmir'in Menemen ilçesinde yangın çıktı, alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor.Menemen ilçesinin Ayvacık Mahallesi'ndeki ormanda, saat 14.00 sıralarında, yangın çıktı. Bölgeden yükselen dumanları fark edenler durumu İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bildirdi. İhbarla bölgeye 2 söndürme uçağı, 6 helikopter,13 arazöz, 6 su ikmal aracı ve 2 dozer sevk edildi. Alevlere havadan ve karadan müdahale sürüyor.Hatay’ın Antakya ilçesinde orman yangını çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler yangına müdahale ediyor.İtalya'nın Sicilya Adası'nda farklı noktalarda çıkan orman yangınları sebebiyle Palermo Havalimanı'nda hava ulaşımı geçici olarak durduruldu.Palermo Havalimanı çevresindeki dağlık ormanlık alanda dün başlayan yangının gece saatlerinde büyümesi nedeniyle havaalanı geçici süreyle kapatıldı.Cezayir İçişleri Bakanlığı, ülkenin 11 kentinde meydana gelen orman yangınlarında hayatını kaybedenlerin sayısının 34’e yükseldiğini duyurduBakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, ülkedeki 11 kentte meydana gelen orman yangınlarında 9 sivilin daha hayatını kaybettiği, böylece yaşamını yitirenlerin sayısının 34’e yükseldiği belirtildi.Açıklamada, yangın söndürme çalışmalarının havadan ve karadan devam ettiği vurgulandı.Cezayir`in kuzey kentlerinde dün başlayan orman yangınlarıyla mücadele, 48 dereceyi geçen sıcak hava dalgası ve sıcak rüzgarların da etkisiyle giderek zorlaşıyor.Savunma ve İçişleri Bakanlıkları tarafından bugün yapılan açıklamalarda, ülkenin çeşitli kentlerinde çıkan orman yangınlarında 10’u asker olmak üzere 25 kişinin hayatını kaybettiği, 25’i asker 51 kişinin de yaralandığı belirtilmişti.Meteoroloji Kurumu dün mevcut sıcak hava dalgasına ilişkin alarm seviyesini turuncudan kırmızıya yükseltmiş ve ülkede hava sıcaklığının 48 dereceyi aştığı ağır iklim koşulları yaşandığını kaydetmişti.Yunanistan’daki orman yangınları ise önemli miktarda yeşil alanın kül olmasına yol açarken, turizm sektörünün bu durumdan olumsuz yönde etkilenmeyi bildirildi.Turizm sektörü ülkenin gayri safi yurt içi hasılasının yüzde 18’ini teşkil ederken, bu ülke 5 çalışandan biri bu sektörde istihdam ediliyor.Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Rodos Adası'ndaki orman yangınlarına ilişkin, "Savaştayız. Kaybettiklerimizi yeniden inşa edeceğiz, zararları karşılayacağız. Öncelikli kaygımız insan yaşamının korunması olmalıdır." dedi.Akdeniz ülkesi Malta aşırı sıcaktan etkilenen ülkeler arasında yer alıyor.Bu ay yayımlanan bir araştırmayı aktaran Reuters, geçen yaz Avrupa'nın bunaltıcı sıcak hava dalgalarında 61 bine yakın insanın ölmüş olabileceğini hatırlatarak, Avrupa ülkelerin sıcağa hazırlık çabalarının önemli ölçüde yetersiz kaldığı uyarısında bulundu.ABD'de sıcak hava dalgaları birçok eyaleti etkisi altına alırken, aşırı ısınan asfalta ya da cisimlere dokunulması sonucu oluşan yanık şikayetiyle hastanelere başvuranların sayısı arttı.ABD'nin Arizona eyaletindeki doktorlar aşırı ısınan asfaltlara ya da cisimlere temas ederek yaralananların sayısında artış olduğunu kaydetti.Yetkililer, asfaltın ve cisimlerin ısısının kaynama derecesine yaklaştığına ve herkesin sıcaktan korunması gerektiğine ilişkin uyarıda bulunarak, güneş ışığına maruz kalan yüzeylere dokunurken dikkatli olunması gerektiğini belirtti.Arizona Yanık Tedavi Merkezinden Dr. Kevin Foster, 15'i asfalta temas etmesinin ardından cildinde yanık oluşan 45 kişinin merkezde yatarak tedavi gördüğünü ve hastaneye doluluk sebebiyle alınamayan 150 kişinin de ayakta tedavi edildiğini bildirdi.Foster, "Yaz ayları yoğun zamanlardır, bu şaşırtıcı değil ancak şu anki rakamlar beklenenin üzerinde." ifadesini kullandı.