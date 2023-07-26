Samanyolu Haber /Dünya / Belçika'daki 2016 saldırılarıyla ilgili 6 kişi suçlu bulundu /26 Temmuz 2023 00:03

Belçika'daki 2016 saldırılarıyla ilgili 6 kişi suçlu bulundu

Belçika’nın başkenti Brüksel’de 2016'da 32 kişinin ölümüne neden olan saldırılarla ilgili 6 kişi 'terör amaçlı cinayetten' suçlu bulundu. Onlar arasında Paris saldırıları nedeniyle ömür boyu hapis cezasına çarptırılan Salah Abdeslam da yer alıyor.

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Euronews'te yer alan habere göre Belçika’nın başkenti Brüksel’de 2016'da 32 kişinin ölümüne neden olan IŞİD'in üstlendiği saldırılarla ilgili 6 kişi suçlu bulundu.

Ülke tarihinin 'en büyük davası'nda yargılananlar arasında 2015 yılında Paris'teki saldırılar nedeniyle ömür boyu hapis cezasına çarptırılan Salah Abdeslam da yer alıyor. Abdeslam, Brüksel saldırısından dört gün önce yakalanmıştı.

Abdeslam'ın çocukluk arkadaşı olan ve üzerindeki patlayıcıların infilak etmemesi üzerine Zaventem havaalanından kaçan Muhammed Abrini de terör amaçlı cinayetten suçlu bulundu.

Paris ve Brüksel'deki saldırıların muhtemel organizatörü olarak tanımlanan Oussama Atar, gıyabında mahkum edildi. Atar'ın IŞİD'e karşı Irak ve Suriye'de operasyonlarda öldüğüne inanılıyor.

Suçlu bulunan diğer isimler, Osama Krayem, Ali El Haddad Asufi ve Bilal El Makhoukhi.

12 kişiden oluşan jüri, cinayetle suçlanan üç sanığın beraatine karar verdi.

Brüksel'de yargılanan 10 sanıktan altısı, 13 Kasım'da Paris'te ve Stade de France'da meydana gelen saldırılardaki rolleri nedeniyle Haziran 2022'de Fransa'da mahkum edilmişti.

Mahkeme başkanı, şüphelilerin IŞİD ve aşırılık yanlısı ideolojiyle açık bir bağlantı kurduğunu gösteren kararını okudu.

Cezaların ise eylül ayında açıklanması bekleniyor. Sanıkların 30 yıla kadar hapis cezası alabileceği belirtiliyor.

Duruşmalar davayı yürütmek üzere kurulan özel bir mahkemede yedi ay boyunca devam etti. Şüpheliler cinayet, cinayete teşebbüs ve bir terörist grubun eylemlerine katılma gibi suçlamalarla yargılandı.

900'den fazla sivil davacının katıldığı duruşmalar, Belçika yargı tarihinin en büyük davasından biri olarak kabul ediliyor.

Zavantem Havalimanı'nda ve Brüksel metrosunun merkez banliyö hattında 22 Mart 2016 tarihindeki saldırılarda 32 kişi hayatını kaybetti; yaklaşık 900 kişi yaralandı ya da ciddi ruhsal travma geçirdi.
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