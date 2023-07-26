Fransa'daki polis şiddeti siyaset ve emniyeti karşı karşıya getirdi

Sosyalist Parti lideri Olivier Faure, "ülkedeki polis şeflerinin duruşma öncesi kendilerini adalet ve hukukun üstünde görmesi çok ciddi bir sorun. Demokrasi ve hukuk devletine saygı tartışma konusu oluyor, parlamento acil olarak toplanmalı.” dedi.





Euronews'te yer alan habere göre Fransa’nın Marsilya kentindeki şiddet olayları sırasında 21 yaşındaki bir göstericiye karşı “orantısız güç kullandığı” gerekçesiyle bir polisin tutuklanması, emniyet teşkilatı ile siyaset dünyasını karşı karşıya getirdi.Marsilya kentinde polislerin pazartesi günü hastalık izni alarak “pasif greve gitmesinin ardından Emniyet Genel Müdürü Frederic Veaux, Le Parisien gazetesine yaptığı açıklamada polisin tutuklu yargılanmasına tepki göstererek, “Onun cezaevinde tutuklu olduğunu düşükçe uyuyamıyorum. Genelde bir polis memuru görevi dolayısıyla ciddi bir suç işlese bile olası duruşma öncesi tutuklanmamalı.” dedi.Paris Emniyet Müdürü Laurent Nunez sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Veaux ile aynı fikirde olduğu mesajını verdi.Polis sendikaları Marsilya’daki "pasif greve" giden meslektaşlarına destek verirken, bu kentte acil aramalara cevap veren karakollar, suç ve şikayet başvurularını geri çevirmek suretiyle iş yavaşlatma eylemine gitti.Sol partiler ise emniyet müdürlerinin polisin derhal serbest bırakılması yolundaki çağrısına tepki gösterdi.Aşırı solcu Boyun Eğmeyen Fransa (LFİ) lideri Jean-Luc Melenchon, ülkedeki siyasi parti liderlerinin polise “hukuk devleti ilkesine saygı göstermesi çağrısı yapmak yerine tersini yaptığını” suçlamasında bulundu.Paris’in Nanterre banliyösünde 27 Haziran’da “dur” ihtarına uymadığı gerekçesiyle 17 yaşındaki Nael’in polis tarafından öldürülmesinden sonra başkentte başlayan isyan ülke geneline yayılmıştı.Fransa genelinde yaşanan yağma, talan ve şiddet olayları sırasında Marsilya’da 21 yaşındaki bir göstericiye “orantısız güç kullanmak” suretiyle şiddet uyguladıkları ileri sürülen ve haklarında dava açılan 4 polisten birinin daha sonra tutuklanmasına karar verilmişti.