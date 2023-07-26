Yılmaz Gruda hayatını kaybetti

Sözcü'de yer alan habere göre Türk sinemasının duayen isimlerinden tiyatro oyuncusu Yılmaz Gruda yaşamını yitirdi. Bir süredir sağlık sorunları nedeniyle hastanede tedavi altında bulunan Gruda, 70 yıldan fazla bir süredir sanat hayatının içindeydi.



Acı haberi Gruda’nın menajeri Tümay Özokur, Instagram hesabında paylaştı. Özokur, mesajında “Şimdi kim bana akrabam diyecek… Sektörün tüm vefasızlıklarını da alıp götürseydin keşke… Seni çok sevdim ve iyi ki tanıdım. Nur içinde uyu akrabammm” ifadelerini kullandı.