Samanyolu Haber /Spor / Saldırıya uğrayan Beşiktaşlı futbolcu, ameliyat edildi /26 Temmuz 2023 00:39

Saldırıya uğrayan Beşiktaşlı futbolcu, ameliyat edildi

İstanbul'da trafik kazası geçiren ve saldırıya uğrayan Beşiktaşlı futbolcu Emrecan Uzunhan, ameliyat oldu.

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Gerçek Gündem'de yer alan habere göre maddi hasarlı trafik kazası geçirdikten sonra saldırıya uğrayan ve uyluk arka adale grubu tendon yapışma bölgesinde 4. derece hasar saptanan Beşiktaşlı futbolcu Emrecan Uzunhan, ameliyat edildi.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, ameliyatın Prof. Dr. Barış Kocaoğlu ve Doç. Dr. Kerem Ülkü tarafından gerçekleştirildiği belirtilerek "Futbolcumuz Emrecan Uzunhan’a ameliyatla hamstring tendon onarımı uygulanmıştır. Ameliyat sonrası sağlık durumu iyi olan oyuncumuzun rehabilitasyon çalışmalarına en kısa sürede başlanması planlanmaktadır" ifadeleri kullanıldı.
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