Rize Devlet Hastanesinde çatışma: Jandarma ve polis dahil 5 kişi vuruldu

Bold Medya'da yer alan habere göre Rize Devlet Hastanesi’ni basan silahlı bir saldırgan acil serviste etraftakilere ateş açtı.



Saldırıda 1 polis, 1 jandarma, 1 sağlık çalışanı ve 2 hasta çeşitli yerlerinden yaralandı.



Olay yerinden ayrılarak Cumhuriyet Caddesi istikametine doğru kaçmaya çalışan saldırgan, polis ekipleri ve vatandaşların yardımıyla kısa sürede yakalandı.



Şüphelinin saldırıyı neden gerçekleştirdiği henüz bilinmiyor.



Acil servisteki panik anı ve saldırganın kaçma görüntüleri sosyal medyada dolaşıma girdi.