Samanyolu Haber /Gündem / Rize Devlet Hastanesinde çatışma: Jandarma ve polis dahil 5 kişi vuruldu /26 Temmuz 2023 00:45

Rize Devlet Hastanesinde çatışma: Jandarma ve polis dahil 5 kişi vuruldu

Rize'de acil servisine giren kimliği belirsiz kişinin gerçekleştirdiği silahlı saldırıda sağlık çalışanları, polis ve jandarmanın da bulunduğu 5 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı. Saldırganın saldırıyı neden gerçekleştirdiği henüz bilinmiyor.

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Bold Medya'da yer alan habere göre Rize Devlet Hastanesi’ni basan silahlı bir saldırgan acil serviste etraftakilere ateş açtı.

Saldırıda 1 polis, 1 jandarma, 1 sağlık çalışanı ve 2 hasta çeşitli yerlerinden yaralandı.

Olay yerinden ayrılarak Cumhuriyet Caddesi istikametine doğru kaçmaya çalışan saldırgan, polis ekipleri ve vatandaşların yardımıyla kısa sürede yakalandı.

Şüphelinin saldırıyı neden gerçekleştirdiği henüz bilinmiyor.

Acil servisteki panik anı ve saldırganın kaçma görüntüleri sosyal medyada dolaşıma girdi.
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