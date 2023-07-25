Samanyolu Haber /Dünya / ABD Başkanı Biden görevden alınabilir /25 Temmuz 2023 23:17

ABD Başkanı Biden görevden alınabilir

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Kevin McCarthy, ABD Başkanı Joe Biden'ın ailesinin yabancı ticari faaliyetlerine ilişkin devam eden meclisteki Cumhuriyetçilerin soruşturmasının, "görevden alma" soruşturması düzeyine çıkabileceğini söyledi.

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Sözcü'de yer alan habere göre ABD Temsilciler Meclisi Başkanı McCarthy, Fox News’e verdiği mülakatta, Biden ailesi hakkındaki iddialara değindi.

“Biden göreve aday olurken halka oğlu Hunter Biden’ın işleri hakkında hiç konuşmadığını, ailesinin Çin’den asla bir dolar almadığını söylemişti.” diyen McCarthy, ancak bunun doğru olmadığını kanıtladıklarını savundu.

McCarthy, “Sadece bilgilerin izini takip ettik. Bu olay, Kongre’ye gereken belge ve bilgilerin geri kalanını elde etmek için en güçlü imkanı sağlayacak görevden alma soruşturması düzeyine yükseliyor.” ifadesini kullandı.

“BIDEN’A YÖNELİK İDDİALAR ASILSIZ”

ABD Vergi Dairesi (IRS) çalışanının geçen ay mecliste yaptığı tanıklığa işaret eden McCarthy, ayrıca meclis soruşturması sırasında milyonlarca yabancı fonun paravan şirketler aracılığıyla Biden ailesi üyelerine ve ortaklarına aktarıldığına dair bulgular elde ettiklerini öne sürdü.

Gözetim ve soruşturmalardan sorumlu Beyaz Saray Sözcüsü Ian Sams ise Twitter hesabından, McCarthy’ye cevap vererek Biden’a yönelik iddiaların asılsız olduğunu savundu.

Sams, “Enflasyonu düşürmeye devam etmek veya istihdam yaratmak gibi Amerikalıların ele almamızı istediği gerçek konulara odaklanmak yerine, meclisteki Cumhuriyetçilerin öncelikli yapmak istediği şey bu.” ifadesini paylaştı.

IRS ÇALIŞANI İFADE VERMİŞTİ

IRS çalışanı Gary Shapley, 22 Haziran’da ABD Kongresinde, ABD Başkanı Joe Biden’ın oğlu Hunter Biden’ın işlediği iddia edilen “vergi suçları”yla ilgili ifade vermişti.

Hunter Biden’ın 30 Temmuz 2017’de kendisine borcu olan Çinli bir iş adamı ile WhatsApp üzerinden yaptığı yazışmalara ulaştıklarını kaydeden Shapley, söz konusu WhatsApp mesajında Biden’ın “Burada babamla oturuyorum, verilen taahhüdün neden yerine getirilmediğini anlamak istiyoruz.” ve “Kontrolden çıkmadan bunu şimdi çözmek istiyorum ve şimdi, bu gece anlamına geliyor.” şeklinde ifadeler kullandığını belirtmişti.

Shapley ifadesinde, Adalet Bakanlığı yetkililerinin Hunter Biden hakkındaki “soruşturmayı yavaşlattığını ve iddia edilen vergi suçlarının en ciddi kanıtlarını ortadan kaldırdığını” savunmuştu.

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Kevin McCarthy de bu iddialar üzerine, Başkan Joe Biden’in oğlu Hunter Biden hakkındaki dosyayla ilgili Adalet Bakanı Merrick Garland’ın görevden alınmasına yönelik soruşturma başlatabileceğini dile getirmişti.
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