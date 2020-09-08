Samanyolu Haber /Medya / Akif Beki, Korona'ya yakalandı /08 Eylül 2020 11:46

Akif Beki, Korona'ya yakalandı

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın eski danışmanı Akif Beki, yeni tip Koronavirüs'e (Covid-19) yakalandı.

SHABER3.COM

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri Recep Tayyip Erdoğan’ın başbakan olduğu dönemde basın müşavirliği görevini ifa eden Akif Beki'ye Koronavirüs'e teşhisi konuldu.
  
Beki bugün Karar gazetesinde yayımlanan “Siyaset Charlie Hebdo’yu Müslüman yapmak mıdır?” başlıklı makalesinde evinde tedavi olduğunu ve durumunun iyiye gittiğini belirtti.

Beki’nin yazısının ilgili bölümü şöyle: "Korona'ya yakalanma ihtimalim daha yüksekmiş. Yanıldığımı geçen hafta öğrendim. 

Ciğerlere inmediği için şanslıyım. Evde tedavinin sonlarına yaklaşıyorum. 

Ne anladın derseniz... 

Demek bana da bulaşıyormuş. Siz de korkun. Korkmamaktan yeğdir, bu bir. 

İyi huylusu yokmuş, bu da iki. 

En hafif atlatılanı bile, hafife alınmayacağını kas ve eklem ağrılarıyla anlatıyor size. 

Semptomsuz geçirme garantiniz yoksa çatmamaya bakın. Paçavra hastalığına bulaşın daha iyi. Muhatap olmaya gelmiyor bu mikrop."
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Akif Beki, Korona'ya yakalandı Sonraki Haber >>

Kamyonun Freni patlayınca

Kamyonun Freni patlayınca

Mesafe kuralına uymayınca

Mesafe kuralına uymayınca

Roket askerin omzunda patladı!

Roket askerin omzunda patladı!

Teksas'ta Trump yanlısı tekne geçidi düzenleyenler kendi dalgalarında battı

Teksas'ta Trump yanlısı tekne geçidi düzenleyenler kendi dalgalarında battı

Şoke eden mesaj!

Şoke eden mesaj!

Sakarya'da mevsimlik tarım işçileri acımasızca dövüldü

Sakarya'da mevsimlik tarım işçileri acımasızca dövüldü

Maysak tayfunu hayatı felç etti!

Maysak tayfunu hayatı felç etti!

Balonla 9 kilometre yükseldi!

Balonla 9 kilometre yükseldi!

At yarışındaki dikkatsizlik faciaya yol açtı

At yarışındaki dikkatsizlik faciaya yol açtı

Otoyola inen uçak tabelaya çarptı

Otoyola inen uçak tabelaya çarptı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
13:51:30