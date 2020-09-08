Akif Beki, Korona'ya yakalandı

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri Recep Tayyip Erdoğan’ın başbakan olduğu dönemde basın müşavirliği görevini ifa eden Akif Beki'ye Koronavirüs'e teşhisi konuldu.



Beki bugün Karar gazetesinde yayımlanan “Siyaset Charlie Hebdo’yu Müslüman yapmak mıdır?” başlıklı makalesinde evinde tedavi olduğunu ve durumunun iyiye gittiğini belirtti.





Beki’nin yazısının ilgili bölümü şöyle: "Korona'ya yakalanma ihtimalim daha yüksekmiş. Yanıldığımı geçen hafta öğrendim.





Ciğerlere inmediği için şanslıyım. Evde tedavinin sonlarına yaklaşıyorum.





Ne anladın derseniz...





Demek bana da bulaşıyormuş. Siz de korkun. Korkmamaktan yeğdir, bu bir.





İyi huylusu yokmuş, bu da iki.





En hafif atlatılanı bile, hafife alınmayacağını kas ve eklem ağrılarıyla anlatıyor size.





Semptomsuz geçirme garantiniz yoksa çatmamaya bakın. Paçavra hastalığına bulaşın daha iyi. Muhatap olmaya gelmiyor bu mikrop."