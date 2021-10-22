Akın İpek madde madde sıraladı

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin Hasan Bakırcı imzalı ‘Hak ihlali yok’ kararını sosyal medya hesabından değerlendiren iş insanı Akın İpek, karadaki fiziki hataları tek tek sıraladı.

Bold'da yer alan habere göre Türkiye’de bütün mal varlığına el konulan iş insanı Akın İpek, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) Hasan Bakırcı imzalı ‘Hak ihlali yok’ kararını sosyal medya hesabından değerlendirdi. Karadaki fiziki hataları tek tek sıralayan İpek, “AİHM, insan hakları sözleşmesine imza atmış ülkelerin tüm vatandaşlarına ait bir kurumdur… Hiç kimsenin, bu saygın kurumun itibarına leke düşürecek işler yapması kabul edilemez. Bu sorumluluk en başta AİHM Başkanlığına ve denetim organlarına aittir” dedi.





Koza İpek grubu ve ailesi hakkında, kaynağı belirsiz, kara para veya harcandığına dair bir tespit olmadığını söyleyen İpek, “Zaten bu konuda savcılığın da bir iddiası yok. Dava dosyasında da böyle bir karar yok. KHK’lar ile işlendiği tarihte suç olmayan, tamamen yasal faaliyetler suç sayılarak müsadere ve mahkumiyet kararları verildi. Bunun, hukukun tüm temel kurallarına aykırı olduğunu söylemek dahi, abesle iştigaldir” dedi.





İpek, karardaki fiziki hataları şöyle sıraladı:





1) Koza İpek grubu ve ailesi hakkında, kaynağı belirsiz, kara para veya harcandığı yer şüpheli ve benzer, mali suç sayılabilecek tek bir tespit dahi olmadı. Zaten bu konuda savcılığın da bir iddiası yok. Dava dosyasında da böyle bir karar yok.





2) Ankara başsavcılığının yaptığı; ‘Baskında Koza Genel merkezinde fiziki Altın bulundu’ açılaması, bilirkişi raporunda yok, tam tersine, bulunmadığı el koyma tutanaklarında açıkça görülüyor.





3) Mahkeme tarafından kayyımın kaldırıldığı şirketler; Koza İpek grup şirketi olmadığı sebebi ile kaldırılmış şirketlerdir.





4) ‘Bilir kişi Çomaklı ‘sadece twit paylaşmadı, yargılanmış olduğu dolandırıcılık davasında mahkum oldu. Bilirkişi Çomaklı’nın raporunun gerçekleri yansıtmadığı, tamamen uydurma olduğunu da, ben iddia etmiyorum. 04 05 2016 tarihli kapsamlı MASAK raporu ile belgelendi, ispatlandı.





5) İnceleme sonuçlarına göre hiç bir suç unsuru bulunamadı. Müsadere talebi için gerekçe olarak sadece KHK var. Üstelik KHK ile zaten kapalı olan Medya ve Üniversite müsadere edildi.





6) Koza İpek Dosyasında gizlilik kararı vardı. Hiç bir bilgi ve belgeye, dava açılana kadar ulaşma ve cevap verme imkanımız olmadı. Ulaşma imkanımızın olduğu doğru değil.





7) Kayyımlar becerilerine göre atanmadı, Gerek medya, gerekse diğer şirketlerimize atanan kayyımların kimler olduğu hem dava dosyasında hem de açık kaynaklarda var.





8) Bilir kişi taleplerimiz gerekçesiz reddedildiği gibi, Ankara adliyesi resmi bilirkişi mütalaası dikkate alınmadı. Uluslararası PWC ve yeminli mali müşavirler gibi bizimle birlikte yasal sorumluluğu olan kurumların da raporları dikkate alınmadı. Tamamen görmezden gelindi.





9) KHK’lar, hiç bir rapor veya gerekçeye dayanmıyor. Tam tersine 04 05 2016 yılında; Kayyım atanmasından yaklaşık bir yıl sonra MASAK tarafından aklanmasına rağmen İpek Medya ve Üniversite hakkında müsadere kararı verildi. Tüm şirketler aklanmış olmasına TMSF ye devir edildi.





AİHM in yaptığı bu hatanın düzeltilmesi lazım;





Bize KHK ile kayyım atanmadı. 2015 de, sahte olduğu 2016 da MASAK tarafından ispatlanan bir raporla kayyım atandı. Bizi de aklayan bu MASAK raporu bizden gizlendi. Başka bir MASAK inceleme raporu yok.





10) MASAK inceleme raporlarında teröre finansman sayılabilecek tek bir husus dahi tespit edilmemiştir. 2014 yılında, MASAK, bir inceleme raporu da vermemiştir.





11) Sulh ceza mahkemelerinin hukuka uygun, tarafsız ve bağımsız olduğu doğru değil. Bu konudaki Venedik Komisyonu ve AB raporlarında yeteri kadar açık tespitler var. Adil yargılanma konusunda Koza İpek grubu ve ailesi şüphesiz bir istisna değildir.





12) MASAK’ın ortaya koyduğu, aleyhimizde olabilecek tek bir tane dahi somut unsur yok. Tam tersine; Açıkça bizi aklayan inceleme sonuçları var.





13) Koza İpek grubunda veya İpek ailesinde, yasa dışı tek bir Dolar dahi olmadı ortaya çıktı. Zaten bu konuda yargılanmıyoruz. Hakkımızda böyle bir suçlama dahi yok.





14) Medya şirketlerimiz ise KHK ile kapatılmadı. 2016 yılında kayyımlar tarafından kapatılmıştı. KHK ile zaten kapalı olan kurumlar müsadere edildi.





15) KHK’lar ile işlendiği tarihte suç olmayan, tamamen yasal faaliyetler suç sayılarak müsadere ve mahkumiyet kararları verildi. Bunun, hukukun tüm temel kurallarına aykırı olduğunu söylemek dahi, abesle iştigaldir.





16) AİHM’in Hasan Bakırcı imzalı kararında, AİHM e MASAK raporlarından sadece belli ve kısa bölümleri verdiğimiz ifade ediliyor. Bu da kesinlikle doğru değil. Tüm raporlar ekte ve tam olarak mevcuttu.”