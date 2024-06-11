Samanyolu Haber /Gündem / AKOM’dan İstanbul için kritik uyarı /11 Haziran 2024 13:27

AKOM’dan İstanbul için kritik uyarı

İstanbul, Afrika ve Basra kökenli sıcak hava dalgalarının etkisi altına giriyor. Sıcaklığın 35 derecelerin üzerine çıkması beklenirken AKOM, 11.00-16.00 arasında güneş altında kalınmaması için İstanbulluları uyardı.

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet İşleri Dairesi Başkanlığı AKOM’un yaptığı son meteorolojik değerlendirmeye göre İstanbul ve yurdun batı ile güney bölgeleri, Afrika ve Basra kökenli hava dalgalarının etkisi altına giriyor.

Tahminlere göre bugünden itibaren sıcaklıklar 35 derecelerin üzerindeki çıkacak. Bunaltıcı değerlerde seyredecek sıcaklıkların hafta boyunca sürmesi bekleniyor.

AKOM, özellikle sıcaklığın en etkili olduğu 11.00 ile 16.00 arasında yaşlı, hasta, hamile ve çocukların güneş altında uzun süre kalmamaları konusunda uyardı.

Ayrıca sıcak ve kuru havaya dikkat çeken AKOM, orman yangını riskinin de arttığı uyarısında bulundu.
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