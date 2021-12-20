Samanyolu Haber /Gündem / AKP akaryakıtı bugün de es geçmedi: Benzin, motorin ve LPG'ye zam /20 Aralık 2021 16:56

AKP akaryakıtı bugün de es geçmedi: Benzin, motorin ve LPG'ye zam

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS), benzin, motorin ve LPG'ye zam geldiğini duyurdu.

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TCMB son dört toplantıda 500 baz puan faiz indirirken, faiz indirimlerine başladığının ilk sinyalini verdiği eylül ayı başından cuma gününe göre TL yaklaşık yüzde 51, sene başından beri yüzde 56'nın üzerinde değer yitirdi.

TL'nin değer yitirmesiyle birlikte dolar kurunun haftaya rekor seviyeyle başlamasının ardından akaryakıt kalemlerinden benzin ve motorine bu gece yarısından itibaren zam geldiği duyuruldu.

BENZİN, MOTORİN VE LPG'YE ZAM

EPGİS tarafından yapılan açıklamada, ''21/12/2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; benzinde 62, motorinde 55, LPG’de 57 kuruş'' zam yapıldığı belirtildi.

POMPA FİYATLARINA YANSIYACAK

Açıklamada, ''Pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur'' denildi.
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