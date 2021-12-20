Samanyolu Haber /Gündem / Usta oyuncu Sezai Aydın hayatını kaybetti /20 Aralık 2021 17:15

Usta oyuncu Sezai Aydın hayatını kaybetti

Türk tiyatro, sinema, dizi oyuncusu ve seslendirme sanatçısı Sezai Aydın 69 yaşında hayatını kaybetti.

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Usta oyuncu Sezai Aydın diyabet ve kalbe bağlı olarak 20 gündür tedavi gördüğü Ümraniye Özel Afiyet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.. Oğlu Arda Aydın, " 20 gündür hastanedeydi. Corona virüs tedavisi görmüyordu... Diyabete bağlı kalp yetmezliğinden vefat etti ' dedi.

Oyuncular Sendikası'nda Twitter'dan yaptığı açıklamada; 'Değerli meslektaşımız Sezai Aydın hayatını kaybetti. Çok üzgünüz. Tüm sevenlerine sabır diliyoruz. Başımız sağ olsun' mesajını paylaştı.

69 yaşında vefat eden ünlü isim, Cosby Ailesi'nin babası 'Bill Cosby', 'John Rambo', 'Rocky Balboa' ve 'Fred Çakmaktaş' karakterlerini seslendirmesiyle tanınıyordu.
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