Samanyolu Haber /Gündem / AKP anketçisinden Rus kadınlara ağır hakaret /02 Mart 2020 10:13

AKP anketçisinden Rus kadınlara ağır hakaret

AKP'ye yakın A&G Araştırma Şirketi'nin Genel Müdürü Adil Gür, "Ruslardan dost olmaz, Ruslardan başka türlü dost olur" dedi. Bu sözler büyük tepki çekti.

AKP anketçisinden Rus kadınlara ağır hakaret

A&G Araştırma Şirketi'nin Genel Müdürü Gür, Habertürk TV'de katıldığı canlı yayınında, halkın İdlib saldırısına bakışı tartışılırken, yaptığı bir anketin sonuçlarını paylaştı. Yurttaşların 'kendi göbeğimizi kendimiz keselim' mesajını verdiğini söyleyen Gür, "Bizi önce Amerika aldattı, şimdi Rusya aldatıyor" dedi.
Gür sözlerine şöyle devam etti:

"Türk’ün Türk’ten başka dostu yoktur. Türk’ün dostu Kürt, Kürt’ün dostu Türk’tür. İkisi de ayağını denk alsın. Ayıdan post Rus’tan dost olmaz. Stüdyodaki ve ekran başındaki tüm kadınlardan özür dileyerek söylüyorum, Ruslardan başka türlü dost olur sadece. Yoksa siyasi anlamda dost olmalarını görmek mümkün değil. O yüzden Türkiye kendi göbeğini kendi kesmeli." ifadelerini kullandı.

?Gür'ün sözleri sosyal medyada kısa süre içinde en çok konuşulan konular arasına girerken, birçok kullanıcı tepki gösterdi.

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