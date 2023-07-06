Samanyolu Haber /Gündem / AKP bir ekonomi programı daha açıkladı /06 Temmuz 2023 10:32

AKP bir ekonomi programı daha açıkladı

Bakan Şimşek, ekonomi programının üç temel bileşeninin, mali disiplinin yeniden tesisi, enflasyonun düşürülmesi için kademeli parasal sıkılaştırma ve yapısal reformlar olduğunu söyledi.

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından ekonomi programının bileşenlerine ilişkin paylaşımda bulundu.

Programın üç temel bileşeni bulunduğunu aktaran Şimşek, "Mali disiplinin yeniden tesis edilmesi, yani deprem etkisi hariç, bütçe açığının Maastricht kriterleri ile uyumlu bir seviyeye çekilmesi, enflasyonun orta vadede tek haneye düşürülmesi için kademeli parasal sıkılaştırma ve enflasyon hedefi ile uyumlu gelirler politikası, makro finansal istikrarı ve diğer tüm kazanımları kalıcı hale getirecek yapısal reformlar" değerlendirmesinde bulundu
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