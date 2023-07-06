Samanyolu Haber /Dünya / '2023 en sıcak yıl olacak' /06 Temmuz 2023 09:06

'2023 en sıcak yıl olacak'

Boğaziçi Üniversitesi İklim Politikaları Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Levent Kurnaz, iklim krizi nedeniyle havanın daha da ısınacağını belirterek, 2023'ün şimdiye kadarki en sıcak yıl olacağını ve sıcaklığın 50 derecelere kadar yükselebileceğini söyledi.

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Temmuz ayıyla birlikte ülke genelinde sıcaklıklar tavan yaptı. Prof. Dr. Levent Kurnaz, El Nino dalgasının etkisiyle 2023’ün gelmiş geçmiş en sıcak yıl olacağını belirtti.

Hürriyet'e konuşan Prof. Kurnaz, "Küresel ısınmayı da geçtiğimiz üç senedir La Nina denilen okyanus koşulu maskeliyordu. La Nina etkisi yaşandığında dünyada sıcaklıklar normalin altında olur. El Nino hava olayının etkisindeyse normalin üstünde olur. Bu maske geçtiğimiz 2 ayda kalktı, yani La Nina bitti. Sıcaklıkları normalin üstüne çıkaran El Nino etkisi ise henüz başlamadı. 

Şu an en kötü senaryoyu henüz görmedik. Yaşadığımız yüksek sıcaklık, iklim değişikliğinin getirisi. Bunun üstüne ağustos ayında sıcaklıkları normalin üstüne çıkaran El Nino etkisi gelecek. O zaman gerçek cehennemi yaşayacağız. Öte yandan önümüzdeki yıllarda da bu şekilde sıcaklıklar artarak devam edecek" dedi.

Kurnaz, “Bu ağustos ayında sıcaklığın Türkiye’nin bazı bölgelerinde 50 derecenin üstüne çıkması gibi bir tabloyla karşı karşıya kalabiliriz. Şırnak’ın Cizre ilçesi önceki yıllarda zaten 49.1’i görmüştü, bu sebeple bu yıl Güneydoğu Anadolu Bölgesi 50 dereceyi çok rahat geçebilir” diye konuştu.

Kurnaz, yakın gelecekte insanların sıcaktan ölmeye başlayacağını belirterek, "Tıbben nem yüzde 100, gölgedeki sıcaklık da 37 derece olursa insanlar ölebilir. Bu şekilde insanların sıcaktan ölmesi önümüzdeki 30 sene içinde özellikle Güney Asya’da sıradan hale gelecek. Bu sebepten, bir günde yaklaşık 30 milyon insanın ölebileceğinde bahsediyoruz" dedi ve Avrupa'ya göçlerin artacağını söyledi.
El Nino nedir?

El Nino, doğu tropikal Pasifik Okyanusu’ndaki yüzey sularının olağandışı ısınmasını tanımlayan bir iklim modeli. Alize rüzgârları ve atmosfer de El Nino’dan etkileniyor. El Nino, El Nino-Güney Salınımı (ENSO) adı verilen daha büyük bir olgunun “sıcak fazı” olarak tanımlanıyor.
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