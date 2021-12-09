Samanyolu Haber /Gündem / AKP’de ayrılmak isteyen milletvekilleri dosya ile tehdit ediliyor /09 Aralık 2021 14:17

AKP’de ayrılmak isteyen milletvekilleri dosya ile tehdit ediliyor

AKP’de çözülmenin arttığı son aylarda gerek parti içerisinde gerekse vekiller arasından hiçbir istifanın olmaması “dosya” iddialarını gündeme getirdi. Cumhuriyet yazarı Barış Pehlivan, AKP’li bir ismin, partiden ayrılmak isteyenlerin “dosyalarla” durdurulduğunu öne sürdü.

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Yapılan son kamuoyu araştırmalarında hızla oy kaybettiği görülen AKP’de çözülmenin beklendiği kadar olmaması “dosya” iddialarını gündeme getirdi. Parti içerisindeki muhaliflerin, ayrılmak isteyenlerin dosya ile susturuldukları öne sürülürken, diğer partinin önemli isimlerine ise “ajan”, “casus” suçlamasıyla operasyon yapılacağı öne sürüldü.

İDDİA AKP’Lİ BİR İSME AİT

AKP’den ayrılmak isteyenlerin dosya ile tehdit edildiği iddia edildi. Cumhuriyet yazarı Barış Pehlivan, AKP’den ayrılmak isteyenlerin dosyalarla durdurulmaya çalışıldığı ile ilgili bir yazı kaleme aldı. İddiasını AKP’nin yönetiminde dokuz yıl görev alan birisine dayandıran Pehlivan’ın yazısı şöyle:

“Dokuz yıl boyunca AKP’nin kurmay kadrosunda görev alan bir isimle konuşuyordum. Erdoğan’ı çok yakından tanıyan o siyasetçi şöyle bitiriyordu sözlerini: “Dış politikadaki hamlelerini kendi kitlesine ‘Dünyaya nizamat veren ülkeyiz, düşmanlık olmaz’ diye sunacaklar. İçeride ise güvenlikçi baskı politikalarını artıracaklar.

FİŞLEME YOLUYLA KORKUTACAKLAR

Bana kalırsa bazı muhalif parti yöneticilerine ‘F...’ ve ‘ajanlık’ suçlamalarıyla operasyon yapmayı da düşünebilirler. Kendi kadrolarında olup ayrılmayı isteyenleri ise haklarındaki dosyalarla durdurmaya çalışacaklar. Bu fişleme yoluyla korkutarak içerideki çatlakların büyümesini engellemeyi planlıyorlar.

AİHM DEVRE DIŞI BIRAKILACAK

Ve tüm bunlar yaşanırken, yani demokrasi ile hukuk rafa kaldırılırken çağdaş dünya ile de bağların zayıflamasını arzuluyorlar. Böylece AİHM gibi denetim mekanizmalarını devre dışı bırakacaklar.”

 
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