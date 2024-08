AKP’den Can Atalay telefonu: Siyasi nezaketsizlik

Günaydın, “16 Ağustos” önerisinin TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan değil, TBMM Başkanlığı Genel Sekreter Yardımcısı'ndan geldiğini kaydetti. Kurtulmuş’un direkt kendisi yerine bir aracıyla teklifte bulunmasına tepki gösteren Günaydın, “Benim muhatabım siyasetçilerdir” yorumunu yaptı.





BirGün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre CHP, TİP Milletvekili Can Atalay’ın durumuna yönelik olarak TBMM’yi olağanüstü toplantıya çağıracak.CHP Meclis Grubu, olağanüstü toplantı başvurusunu olabildiğince çok sayıda milletvekilinin imzası ile yapmak için TBMM'deki siyasi partilerle de görüşecek. Edinilen bilgiye göre, olağanüstü toplantı başvurusunun Meclis Başkanlığı’na yapıldığı sırada diğer parti temsilcileri de CHP’lilere eşlik edecek.CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, Can Atalay ile ilgili yapılacak olağanüstü toplantı çağrısına ilişkin BirGün'e konuştu. 14 Ağustos için hazırlıklarını yaptıklarını ifade eden Günaydın, Meclis yönetiminden “16 Ağustos olsa ne dersiniz?” teklifi geldiğini söyledi.TBMM’nin 15 Ağustos’ta Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas’ın Genel Kurul’a hitap etmesi için açılacağını anımsatan Günaydın, “Eğer 15’inde yapılacak oturumun ardından Meclis’in kapatılmayacağına yönelik söz verilirse bunu değerlendiririz. Ancak bu sözün bizzat TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş tarafından verilmesi gerekiyor” diye konuştu. Günaydın, Kurtulmuş’un tavrını, “Siyasi nezaketsizlik” olarak değerlendirdi. CHP’li Günaydın, Meclis’te bulunan tüm siyasi partilerle olağanüstü toplantı için temas kurduklarını anlatarak, Cumhur İttifakı üyeleri ve İYİ Parti dışında tüm siyasi partilerden milletvekillerinin çağrıyı imzaladığını belirtti. Günaydın, İYİ Parti Grubu'nun imza vermemesine karşın olağanüstü toplantıda Meclis’te olacağını kaydetti.Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, 15 Ağustos Perşembe günü TBMM Genel Kurulu’nda konuşacak. Meclis Başkanı Kurtulmuş ve CHP’nin 16 Ağustos için uzlaşması durumunda Meclis kapatılmayacak ve TİP Milletvekili Can Atalay gündemiyle toplanacak. Kurtulmuş, TİP Genel Başkanı Erkan Baş ile de bugün saat 13.00’te bir araya gelecek.