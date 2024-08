Muğla'da orman yangını: 'Maalesef bölgede çok büyük kayıp var'

BirGün'de yer alan habere göre Muğla'nın Milas ilçesinin kırsal Sekköy Mahallesi’nde dün çıkan orman yangınını söndürme çalışmaları sürüyor.



Alevlere havadan ve karadan müdahale devam ederken, gece saatlerinde yangın bölgesinde incelemede bulunan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, alevlerin rüzgârın etkisiyle Çakıralan Mahallesi'ne sıçradığı bilgisini paylaştı.



Aras, "Çok acı bir yangın, maalesef bölgede çok büyük kayıp var. " dedi.



Sekköy mevkisindeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi. Bölgede inceleme yapan Muğla Valisi İdris Akbıyık, gazetecilere, yangının saat 19.00 civarında kontrol altına alınmak üzereyken alevlerin Çakıralan köyü tarafına sıçradığını söyledi. Akbıyık, yangının çıkış nedeninin belirlenmesiyle ilgili çalışmaların sürdüğünü, elektrik tellerinden kaynaklı olabileceğinin değerlendirildiğini dile getirdi.



Yangın bölgesinde incelemede bulunan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras da ilerleyen saatlerde basın mensuplarına şu açıklamayı yaptı:



"Sekköy’de başlayan yangın rüzgarın etkisiyle Çakıralan Mahalle'mize sıçradı. Ormanlık ve zeytinlik alandan yangın meskun mahallere kaydı. Yangına karadan ve gece görüşlü helikopterlerle müdahale devam ediyor. Biz köyümüzü korumaya çalışıyoruz. Can ve mal kaybı olmasın diye arkadaşlarımız mücadele ediyorlar. Şu anda yangın belli ölçüde kontrol altına alınmış durumda, Sayın Valimiz burada işin başında ve kontrolünde. Çok acı bir yangın, maalesef bölgede çok büyük kayıp var. Yaraları saracağız vatandaşlarımızın yanındayız."



VALİ AKBIYIK: ÇAKIRALAN MAHALLESİ TAHLİYE EDİLDİ



Muğla Milas Sekköy Mahallesinde dün 15.145’de başlayan orman yangını sonrası Sekköy’e yakın bölgede bulunan ve alevlerin ilerlediği istikamette yer alan 350 nüfuslu Çakıralan Mahallesi tedbir amaçlı boşaltıldı.



Yangın bölgesinde açıklama yapan Muğla Valisi İdris Akbıyık, “Bugün saat 15.15’te Milas Sekköy’de zirai alanda zeytinlik alanda başlayan bir yangın. Daha sonra ormanlık alana sıçradı. Saat 19.00 civarı kontrol altına aldığımızı düşünürken Çakıralan köyü tarafına geldi. Şu anda müdahale havadan karadan devam ediyor. Burada Orman Genel Müdürlüğümüzün, Bölge Müdürlüğümüzün uçakları, helikopterleri, Milli Savunma Bakanlığımızdan uçak ve helikopterler aracılığı ile havadan müdahale ediliyor. 12 Orman Genel Müdürlüğü, yaklaşık hava aracı havadan müdahale ediyor. Şu an gece görüşlü helikopterler havadan müdahale ediyor. Karadan müdahale eden arazözler, dozerler, su tankerleri var. Yine köylülerimizin desteği var. Çakıralan köyümüzün sığır noktasına kadar gelen bir yangın. Şu anda 350 nüfusu olan 60 haneli bir köyümüzü boşalttık. Tüm birimlerimiz tedbirlerini aldılar. Orman Bölge Müdürlüğümüz koordinesinde, Jandarma, Büyükşehir Belediyemiz, MUSKİ, İtfaiye, burada Yeniköy, Kemerköy Termik Santrali, madencilerimizin iş makinesi destekleri var. Tüm kurum ve kuruluşlarımız ile birlikte vatandaşlarımız ile beraber şu anda müdahale devam ediyor. Ayrıca Kızılay ve AFAD Müdürlüğümüz onlar da burada tedbirlerini aldılar. İnşallah köye sıçramadan bir can kaybı olmadan kontrol altına almak için büyük bir mücadele var. Yangının çıkış nedeni elektrik tellerinden olabileceği değerlendiriliyor. Onun araştırması devam ediyor. Tam olarak netleşmedi. Yangında bir ahır zarar gördü. Mezarlığa kadar geldi. Ama köyümüzün etrafını tüm iş makineleri çevirdi. İtfaiye, iş makineleri ile koruma altına aldıklarını düşünüyoruz. İnşallah Sürekli yön değiştiren bir rüzgar var. Köye gelmeden önünü almaya çalışıyoruz” dedi.



Vali Akbıyık Çakıralan Mahallesindeki vatandaşların tahliyeleri ve kalacakları yer konusunda yaptığı açıklamada, “Tahliye edilen vatandaşlarımız yakın köylerdeki mahallelerdeki akrabalarının yanına ve bölgemizdeki Termik Santrallerimizde de onları götürecek yerlerimiz mevcut. Köyde sadece 40 civarında genç kaldı. Onlarda ekiplere yardımcı oluyor” dedi.