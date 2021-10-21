AKP’den TÜSİAD’a cevap: Bir şeyler gevelemişler

Dün Ankara’da Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kongre Merkezi’nde düzenlenen toplantıda konuşan

Şahin “patronlar kulübü” diye bilinen TÜSİAD’ı hedef aldı.



“TÜSİAD rapor hazırladı ve kamuoyuna açıkladı.” diyen Şahin, TÜSİAD’ı Türkiye’de demokrasi ve laiklikle ilgili bir tartışma varmış gibi bir izlenim oluşturmaya çalışmakla suçladı.



FATİH ŞAHİN: NE DEDİKLERİ ANLAŞILMIYOR



Şahin, “Aslında ne dedikleri çok anlaşılmıyor, demokrasi etrafında bir şeyler gevelemişler. Bu şunu gösteriyor ki TÜSİAD da vesayet özlemi içerisinde. Bu vesayet özlemi ile oturmuşlar bir rapor kaleme almışlar. Bütün bu hadiselerin değerlendirilmesini düşünüyorum. Belli ki birileri yine suyu bulandırmaya ve toplumumuzun huzurunu dinamitlemeye çalışıyor.” ifadelerini kullandı.



10 büyükelçinin tutuklu işadamı Osman Kavala’nın Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararı doğrultusunda derhal tahliye edilmesine dönük mesajını yargıya müdahale olarak yorumladı.



Büyükelçilerin açıklamasının dostluğa aykırı olduğunu vurgulayan Şahin şunları kaydetti: “Büyükelçiler şunu çok iyi bilmelidirler ki yaptıkları dostluğa sığmadığı gibi aynı zamanda anayasal bir suçtur. Türkiye Cumhuriyeti devleti anayasal düzeni, mahkemelerinin bağımsızlığı hiçe sayılacak bir ülke değildir. Bunu da çok iyi bilmeliler. Buna göre ülkemizde misafir olacaklarsa görev yapacaklarsa bunu akıllarından çıkarmamalılar.”