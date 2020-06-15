Samanyolu Haber /Gündem / AKP ile CHP arasında Haliç kavgası /15 Haziran 2020 15:15

AKP ile CHP arasında Haliç kavgası

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) hükûmeti İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni 31 Mart 2019 Mahalli idareler Genel Seçimi'nde kaybetmişti. Hükûmet, Cumhuriyet Halk Partisi'ne (CHP) geçen belediyeyi her fırsatta eleştiriyor. Son tartışma Haliç'e dair.

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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na bağlı İstanbul İl Çevre Müdürlüğü'nden ekipler incelemek üzere Haliç'ten su numunesi aldı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İstanbul Haliç’in son görüntülerinin içler acısı olduğunu belirterek, “Haliç’teki görüntüler hepimizin içini sızlatıyor. Biz üniversitelerimizin de işbirliği ile mevcut bölgedeki kirliliği sebebini araştırıyoruz. Çıkan sonuçlara göre hareket edeceğiz.” dedi.

Çevre İl Müdürlüğü tarafından Haliç'ten su numunesi alındı.
 
Haliç için İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile her türlü işbirliğine hazır olduklarını belirten Kurum “Eğer büyükşehir belediyemiz bir yatırım yapmama sürecine girerse Halicimizi kimsenin insafına bırakmaz gerekli yatırım yapmak için hep birlikte seferber oluruz.” diye konuştu.

EKREM İMAMOĞLU'NUN SÖZCÜSÜ CEVAP VERMİŞTİ

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun sözcüsü Murat Ongun, Haliç'te deniz suyunun renk değiştirmesiyle ilgili "Hepimizin içini sızlatıyor." açıklamasını yapan Bakan Kurum'a "12 bin yıllık buzul gölünü yok edenlerin, Haliç’te yaşanan biyolojik değişimleri anlamamaları normaldir." cevabını vermişti. 

Ongun, "Kırmızılığa yol açan algler tamamen doğaldır. Çevre Bakanlığı’nın bu doğal ve bilimsel durumdan bihaber olmasını kamuoyu takdirine bırakıyoruz." demişti.
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