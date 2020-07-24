Samanyolu Haber /Politika / AKP kadın kollarında toplu istifa /24 Temmuz 2020 21:42

AKP kadın kollarında toplu istifa

Van'ın Erciş ilçesi AKP kadın kollarında toplu istifa kararı verildiği ifade edildi. İstifa sebebi ise uygulanan 'aşağılayıcı tavırlar' olduğu belirtildi.

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AKP Van Erciş Kadın Kolları üyeleri topluca istifa ettiklerini duyurdu. Kadın Kolları üyeleri, ilçe başkanı ve yönetim kurulunun kendilerine yönelik 'aşağılayıcı tavırları' nedeniyle istifa ettiklerini belirtti.

Van’ın Erciş ilçesinde AKP Kadın Kolları, ilçe başkanı ve yönetim kurulu üyeleri istifa etti. 18 üyeden oluşan kadın kolları, İlçe Başkanı Nedim Sağlam ve yönetim üyelerinin kendilerine yönelik "psikolojik baskı, rencide edici davranış ve aşağılayıcı tavırları" nedeniyle dolayı topluca istifa ettiklerini duyurdu.

Yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: “AK Parti Erciş Kadın Kolları Yönetim kurulu üyeleri olarak, yeni atanan ilçe başkanımız Nedim Sağlam ve bilgi işleme bakan Yunus Şahin’in başkanımız Dürdane Şahin ve kadın kollarına yönelik psikolojik baskı, rencide edici ve aşağılayıcı tavırlarından dolayı kendi irademizle yönetim kurulu üyeleri olarak istifa kararı almış bulunmaktayız.”
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