AKP kurucusu: Adil yaşam için iktidar değişmeli

AKP’nin kurucularından Fatma Bostan Ünsal, kuruluşunda yer aldığı partinin temellerinin çöktüğüne vurgu yaparak, “Türkiye’de adil bir yaşam için iktidarın değişmesi gerekiyor” dedi.





TÜRKİYE’DE BÜYÜK BİR ADALET KRİZİ YAŞANIYOR

Savaş siyasetine karşı “Barış Bildirisi”ni imzaladığı için kendisinin akademiden ihraç edildiğini anlatan Ünsal, Türkiye’de büyük bir adalet krizinin yaşandığını belirtti. Ünsal, Türkiye’de milyonların “terör” suçlamasıyla yargılanmasının ve Halkların Demokratik Partisi’ne (HDP) dönük açılan kapatma davasının bu krizin en önemli göstergesi olduğunu belirtti.





SEÇİMİ KAYBETMEYİ KABUL ETMEMESİ ANLAŞILIR DEĞİL

Mezopotomya Ajası’na yaptığı açıklamada Ünsal, daha adil bir yaşamın oluşması için iktidarın değişmesi gerektiğini vurgulayarak, “Demokratik bir ülkede iktidarın değişmesi çok normal karşılanırken, AKP’nin iktidarı süresinde toplum üzerinde yarattığı algı yüzünden, seçimlerin bir yarış değil de iki düşman arasında yaşanan bir düelloya dönüşmüş durumda. Bu algının kesinlikle değişmesi gerekiyor. İktidarlar kendi iktidarını sürdürmek isteyebilir fakat bir seçimi kaybetmeyi kabul etmemesi anlaşılır değil” dedi.





AKP’NİN DE İKTİDARIN DA ZAYIFLADIĞI GÖRÜLÜYOR

Kamuoyu yoklamalarına göre AKP’nin çok zayıfladığının görüldüğünün altını çizen Ünsal, iktidarın da zayıfladığını gördüğünü ve bu nedenle korku ortamı oluşturmaya çalıştı. İktidarın korku iklimi oluşturarak toplumu kontrol etmeye çalıştığını ifade eden Ünsal, “Hatta korku atmosferinde bizzat görev almış bazı kişilerin itiraflarından bunu net görüyoruz. Bunların itirazlarının ifade edilmemesi bile günü kurtaracak bir çarelerle yetindiklerinin göstergesidir” dedi.





GÜÇLENDİRİLMİŞ PARLAMENTER SİSTEM GETİRİLMELİ





Türkiye’nin krizinin yönetememe krizi olduğunu ve başkanlık sisteminin değişmesi gerektiğini belirten Ünsal, bu rejimin yerine güçlendirilmiş parlamenter sistemin getirilmesi önerisinde bulundu. Ünsal, “Çünkü eski sistem de Türkiye’nin sorunlarına tam çözüm olmuyordu. O yüzden eski sorunlarını çözecek ama bugün çok daha derinleştirilmiş problemlerini de gidermek için güçlendirilmiş parlamenter sistem diyoruz” dedi.