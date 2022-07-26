AKP’li belediye başkanı istifa etti

Mardin’in Artuklu ilçesinin AKP’li belediye başkanı Abdülkadir Tutaşı, sağlık sorunlarını gerekçe göstererek görevinden istifa etti.





Tutaşı, sosyal medya hesabından yaptığı istifa açıklamasında şu ifadeleri kullandı:





“Mardin’in Artuklu ilçesinde Saygıdeğer hemşehrilerim, yürütmekte olduğum Mardin/Artuklu Belediye Başkanlığı görevimden sağlık sorunlarım nedeni ile affımı istemiş bulunmaktayım. Bundan sonraki hayatıma partimin bir neferi olarak devam edeceğimin bilinmesini isterim. Hepinize selam, sevgi ve saygılarımı sunuyorum.”