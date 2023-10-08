AKP’li belediyeye büyük yolsuzluk operasyonu

Aynı aileden onlarca kişinin işe alımıyla gündeme gelen Erzurum’a bağlı AKP’li Horasan Belediyesi’ne yönelik geçen Temmuzda yapılan operasyondan sonra dün ikinci bir operasyon yapıldı.







BAŞKANIN OĞLU ADLİ KONTROLLE SERBEST

Halktv.com'un haberine göre ‘ihaleye fesat karıştırmak’ ve ‘zimmet’ gerekçesi ile 7 kişi gözaltına alındı. Belediyenin fen işleri biriminde çalışan Nevzat Karadeniz ile muhasebe biriminde çalışan Muhammed İlhan ve Melik Fırat’ın yanı sıra Belediye Başkanı Abdülkadir Aydın’ın oğlu Zülküf Aydın'ın yanı sıra Abdulmuttalip Aktaş, Zeki Fırat ve Berat Aydın gözaltına alınan isimler arasında yer aldı.





20 MİLYONLUK YOLSUZLUK İDDİASI



Belediye çalışanları Nevzat Karadeniz, Muhammed İlhan ve Melik Fırat tutuklanırken, diğer 4 kişi adli kontrol şartı ile serbest kaldı. Şüpheliler, 20 milyon liralık bir yolsuzluğun parçası olmakla suçlanıyor.





YEĞENİ DE HALEN TUTUKLU



Bu arada, geçen temmuz ayı ortasında yapılan operasyonda ise Belediye Başkanı Abdülkadir Aydın’ın yeğeni tutuklanmıştı. Belediyede, İdari ve Mali Hizmetler Müdürü olarak görev yapan İlhan Aydın 1.5 milyon lirayı zimmetine geçirmekle suçlanmıştı. İlhan Aydın’ın halen tutuklu olduğu öğrenildi.





BAŞKAN DA TUTUKLANMIŞTI

Öte yandan, Horasan Belediyesi Başkanı Abdülkadir Aydın da, daha önceki bir davası nedeni ile 2020’de tutuklanmıştı. Bir ay kadar tutuklu kalan Başkan Aydın, tutukluluğa yapılan itiraz üzerine tahliye edilmişti.



