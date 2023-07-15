Samanyolu Haber /Gündem / AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kararıyla Uludağ artık milli park değil /15 Temmuz 2023 21:29

AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kararıyla Uludağ artık milli park değil

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Uludağ'ın milli park vasfı kaldırılıp, bazı taşınmazları da Uludağ Alan Başkanlığı'na devredildi.

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Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, Uludağ Milli Parkı vasfının kaldırılmasına ve bazı taşınmazların da Uludağ Alan Başkanlığı’na devredilmesine karar verildi.

ERDOĞAN’IN KARARI RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANDI

AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre, Uludağ Alan Başkanlığı’na devredildi. Uludağ Milli Parkı sınırlarının Uludağ Alanı sınırları ile çakışan kısımlarının milli park vasfının kaldırılması ve bu alanda milli park iş ve işlemlerini yürütmek üzere ilgili idarelere tahsis edilmiş olan taşınmazların Uludağ Alan Başkanlığı’na devredilmesi kararlaştırıldı. Söz konusu kararın, 2873 sayılı Milli Parklar Kanunu’nun 3’üncü maddesi gereğince alındığı belirtildi.

KAZI ÇALIŞMALARI İÇİN ACELE KAMULAŞTIRMA YAPILACAK

Ayrıca Şanlıurfa’nın Karaköprü İlçesi Ayanlar Mahallesi’ndeki Ayanlar Höyüğü Birinci Derece Arkeolojik Sit Alanı’nda yürütülmekte olan “Taş Tepeler Projesi” kapsamındaki kazı çalışmalarının gerçekleştirilebilmesi amacıyla bazı taşınmazların Kültür ve Turizm Bakanlığınca acele kamulaştırılması gerçekleştirilecek. Karar, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 27’nci maddesi gereğince alındı.
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