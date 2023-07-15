Bodrum’da tatil sitelerine yakın bölgede yangın

Sözcü'den Yaşar Anter'in haberine göre Muğla’da Bodrum'un Akyarlar Mahallesi Kemer Mevkii'nde tatli sitelerinin yanındaki inşaatlarda kaynak yaparken otların tutuşması sonucu çıktığı iddia edilen yangın rüzgar ile hızla büyüdü.



Kısa zamanda geniş bir alana yayılan ve zaman zaman tatil sitelerini tehdit eden yangın site işçileri, bölgede tatil için bulunan vatandaşlar 7 arazöz ve 2 helikopterin müdahale ettiği belirtildi.



İlk belirlemelere göre 8 hektarlık alanın zarar gördüğü yangının devam ettiği ve kontrol altına alınması için çalışmaların başladığı belirtildi.



Bölgeye itfaiye araçları ile birlikte ambulans ve Jandarma ekiplerinin sevk edildiği belirtildi.



