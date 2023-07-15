Beşiktaş’ın hazırlık maçı yarıda kaldı

Sözcü'de yer alan habere göre yeni sezon hazırlıklarına Almanya kampıyla devam eden Beşiktaş, 76 dakika süren sezon öncesi ilk hazırlık maçında Bundesliga ekibi Augsburg ile 1-1 berabere kaldı.



Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, ilk hazırlık maçında kaleyi Ersin Destanoğlu’na emanet ederken, savunma dörtlüsünü Valentin Rosier, Necip Uysal, Emrecan Uzunhan, Francisco Montero’dan oluşturdu. Orta sahanın merkezinde Berkay Vardar, Demir Ege Tıknaz ve Gedson Fernandes’e görev veren Güneş, hücum hattını ise Rachid Ghezzal, Emrecan Bulut ve Jackson Muleka’dan oluşturdu.



MAÇ 76. DAKİKADA BİTTİ



Avusturya’daki Kufstein Arena’da oynanan karşılaşma, taraftarların sahaya attığı yanıcı maddeler nedeniyle 76. dakikada sona erdirildi.



İkinci yarının başında sahaya atılan havai fişekler sonrası maç devam ederken, 76. dakikada bir kez daha sahaya havai fişek atılması sonrası Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş sahaya girerek hakemlerle tokalaştı ve siyah-beyazlı takımı soyunma odasına götürdü.



EMRE KOCADAĞ: KEŞKE YAŞANMASAYDI



Beşiktaş Kulübü Asbaşkanı Emre Kocadağ, siyah-beyazlı taraftarların attığı havai fişekler yüzünden 76. dakikada sona eren Augsburg maçını ve olaylarla ilgili olarak da, “Avrupa’da yaşayan Türkler bizim için çok değerli. Nereye gidersek peşimizden geliyorlar, çoluk çocuğuyla bin kilometre yapıp gelenler var. Tehlikeli madde konusunda çok ciddi önlemler alınamıyor ama ciddi yaptırımlar yapılıyor, hakem de hemen maçı bitirdi. Keşke yaşanmasaydı. Kalan maçlarımız için nasıl yol izlememiz lazım diye düşüneceğiz. Bir daha yaşanmamasını diliyorum. Taraftarımız çok ateşli, biz onları ne kadar özlüyorsak onlar da takımı o kadar özlüyorlar. Bu görüntüler Beşiktaş’a ve Avrupa’da yaşayan Türklere yakışmıyor. Genç oyuncular ağırlık sahada. Hocamız onları denedi. Performansları da iyiydi. Onları izleme fırsatı bulduk. Gayet güzel bir performans. Rakip de güçlü ve genç bir takım ama güzel bir maç oldu. Sıcağın da etkisiyle performanslarını tam anlamıyla sahaya yansıtamadıklarını düşünüyorum” ifadelerini kullandı.



BEŞİKTAŞ MULEKA İLE ÖNE GEÇTİ



Siyah-beyazlı ekip 29. dakikada Demir Ege Tıknaz’ın direkten dönen sert şutuyla ilk tehlikeli atağını bulurken, 44. dakikada kullanılan köşe vuruşunda arka direkte meşin yuvarlağa yükselen Jackson Muleka kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi ve ilk yarı Beşiktaş’ın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.



Beşiktaş’ta ikinci yarıya Semih Kılıçsoy-Rachid Ghezzal, Umut Meraş-Gedson Fernandes, Kerem Atakan-Emrecan Bulut değişiklikleriyle başlarken, teknik direktör Güneş, 67. dakikada Amir Hadziahmetovic-Francisco Montero, Omar Colley-Emrecan Uzunhan, Vincent Aboubakar-Jackson Muleka, 74. dakikada ise Arthur Masuaku-Demir Ege Tıknaz, Salih Uçan-Berkay Vardar değişiklikleri yaptı.



Augsburg’un beraberlik golünü ise 59. dakikada Cardona kaydetti.