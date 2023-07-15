Soylu'nun ekibine darbe: Bakanlık kadrosuna Yerlikaya'dan operasyon

T24'ün haberine göre, aynı atamalar çerçevesinde Soylu'nun Özel Kalem Müdürü olmasına rağmen geçen ocakta Göç İdaresi Başkan Yardımcısı kadrosu verilen Mehmet Hamdi Özçelik de görevden alındı. Göç İdaresi Uyum ve İletişim Genel Müdürü Gökçe Ok ise yine Soylu'nun İçişleri Bakanı olduktan sonra bakanlık kadrosunda görev alan yakın çalışma ekibindendi.





Gerçek Gündem'de yer alan habere göre Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında açıklanan atamalar arasında İçişleri Bakanı Yerlikaya tarafından yapılan atamalar dikkati çekti. Daha önce Emniyet Genel Müdürlüğü Personel Başkanlığı'na gece yarısı atamaları gerçekleştiren Yerlikaya, bu kez İçişleri Bakanlığı Merkez Teşkilatı'ndaki ilk önemli atamaya imza attı.Yerlikaya, söz konusu atamaları son dönemde sıkça eleştirilen Göç İdaresi Başkanlığı bünyesinde yaptı. Yerlikaya, Göç İdaresi Başkanı Savaş Ünlü başta olmak üzere, Başkan Yardımcısı Can Ozan Tuncer, Uluslararası Koruma Genel Müdürü Muhammed Selami Yazıcı, Uyum ve İletişim Genel Müdürü Gökçe Ok ile Rehberlik ve Denetim Başkanı Hacı Memet Gürlek'i görevden aldı. Gürlek, bu göreve Soylu döneminde Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdür Yardımcılığı'ndan gelmişti.Yerlikaya tarafından Göç İdaresi Başkanı yapılan Mülkiye Başmüfettişi Atilla Toros, aynı birimin 2014'te genel müdürlük olarak kuruluşu sırasında kurucu genel müdürüydü. 3 yıl görev yapan Toros, Soylu tarafından görevden alınmıştı. Yerlikaya, daha önce Sağılık Bakanlığı'ndaki görevi sırasında da birlikte çalıştığı Toros'u bu kez Göç İdaresi Başkanı olarak atadı.Başkan Yardımcısı olarak görev alan ve Beşiktaş Kaymakamlığı'ndan gelen Önder Bakan ise yine kurumun kuruluş döneminde Destek Hizmetleri Dairesi Başkanı'ydı. Bakan da Soylu tarafından görevden alınmıştı.Uyum ve İletişim Genel Müdürlüğü'ne atanan Yaşar Aksanyar, önce Gaziantep'te, ardından da İstanbul'da yabancılar ve göçmenlerden sorumlu vali yardımcısıydı. Özellikle Suriye'deki gelişmeler sırasında Aksanyar, tecrübeli bir isim olarak biliniyor.Uluslararası Koruma Genel Müdürü Bayram Yalınsu ise İstanbul İl Göç İdaresi Müdürü'ydü. Daha önce Göç İdaresi'nde Yabancılar Genel Müdürü olarak görev yapan Gözde Özkorul,Düzensiz Göçle Mücadele ve Sınır Dışı İşleri Genel Müdürü Ramazan Seçilmiş ile Yönetim Hizmetleri Genel Müdürü Mustafa Fırat Taşolar ise görevlerine devam edecek.