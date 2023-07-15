Samanyolu Haber /Dünya / Suriye’nin 2 önerisine BM’den tepki: Kabul edilemez /15 Temmuz 2023 23:04

Suriye’nin 2 önerisine BM’den tepki: Kabul edilemez

Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA), Suriye yönetiminin Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan insani yardım taşınmasına 6 aylığına izin vereceğini duyurduğu mektupta öne sürdüğü iki koşulun kabul edilemez olduğunu bildirdi.

SHABER3.COM

Sözcü'de yer alan habere göre OCHA’nın BMGK’ya ilettiği belgede, Suriye yönetiminin verdiği iznin, BM’ye 6 ay boyunca insani yardım operasyonlarını gerçekleştirmesi için yasal zemin sağladığı kaydedildi.

KABUL EDİLEMEZ

Belgede, BM’nin Suriye’nin kuzeybatısında insani yardım operasyonlarını sürdürebilmesi için bazı “usullerin yerinde olmasına” ihtiyaç duyduğu belirtilirken, “Suriye yönetiminin öne sürdüğü iki koşul bu çerçevede kabul edilemez.” ifadesine yer verildi.

İlk olarak Suriye yönetiminin mektubunda “terörist ilan edilenlerle BM iletişim kurmamalı” koşuluna işaret edilen belgede, BM ve ortaklarının gerekli devlet ve devlet dışı aktörlerle iletişimini sürdürmek zorunda olduğu, bu iletişimin de BM kararları ve uluslararası insani hukukla uyumlu olduğu belirtildi.

KIZILHAÇ VE SURİYE KIZILAYI DAĞITIMINA TEPKİ

Suriye yönetiminin mektubundaki “yardımların Suriye’nin kuzeybatısında Uluslararası Kızılhaç Komitesi ve Suriye Kızılayı tarafından dağıtılması” koşulunun diğer sorun teşkil eden husus olduğuna dikkati çekilen belgede, bunun BM’nin bağımsızlığıyla uyumlu olmadığına ve iki kurumun bölgede mevcudiyeti bulunmadığı için pratik olmadığına işaret edildi.

Belgede, Suriye yönetiminin mektubunda incelenmesi gereken başka hususlar da bulunduğu, BM’nin Suriye yardım mekanizmasının yenilenmesi için görüşmelerin devam ettiği ifade edildi.

CİLVEGÖZÜ SINIR KAPISINDAN YARDIM

Suriye yönetimi, BMGK’ye bir mektup göndererek, Cilvegözü Sınır Kapısı’ndan insani yardım taşınmasına 6 aylığına izin vereceklerini duyurmuştu.

Mektupta “Suriye Arap Cumhuriyeti, egemen bir kararla, BM ve özel ortaklarına Babülhava sınırından Suriye hükümetiyle tam işbirliği ve koordinasyon halinde olacak şekilde ülkenin kuzeybatısında ihtiyacı olan kişilere insani yardım taşınmasına bugünden itibaren 6 ay için izin veriyor.” ifadelerine yer verilmişti.

BMGK’de, Cilvegözü Sınır Kapısı’ndan Suriye’nin kuzeybatısındaki bölgelere yardım yapılmasını sağlayan mekanizmanın görev süresini uzatmayı öngören iki ayrı tasarı onay alamamıştı.

BMGK’nin 2014’te kabul ettiği karar tasarısına göre, Cilvegözü Sınır Kapısı’ndan Suriye’nin kuzeybatısındaki bölgelere uluslararası yardım gönderiliyordu.

Genellikle gıda ve ilaçlardan oluşan yardımların yaklaşık 4 milyon kişiye ulaştığı belirtiliyor.

En son 10 Ocak’ta alınan kararla, yardım mekanizmasının görev süresi 10 Temmuz’a kadar uzatılmıştı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Suriye’nin 2 önerisine BM’den tepki: Kabul edilemez Sonraki Haber >>

Korkunç skandal: IŞID'lilere ‘yeşil pasaport’

Korkunç skandal: IŞID'lilere ‘yeşil pasaport’

AKP'li vekil adayından akla ziyan asgari ücret hesabı

AKP'li vekil adayından akla ziyan asgari ücret hesabı

Texas milletvekili De La Cruz: "Türkiye'deki insan hakkı ihlalleri artık göz ardı edilemez"

Texas milletvekili De La Cruz:

AKP seçim arabasından ekmek dağıttı, izdiham oluştu

AKP seçim arabasından ekmek dağıttı, izdiham oluştu

İşte İYİ Parti'nin yeni videosu: İşte vasatlığın 21 tonu

İşte İYİ Parti'nin yeni videosu: İşte vasatlığın 21 tonu

Adıyaman'daki çadır kent yaşanılmaz hale geldi!

Adıyaman'daki çadır kent yaşanılmaz hale geldi!

İşkenceyle öldürülen Gökhan öğretmenin dramı Halk TV'de anlatıldı

İşkenceyle öldürülen Gökhan öğretmenin dramı Halk TV'de anlatıldı

Bahçeli fena çuvalladı: ‘MHP’nin yedek lastiği Yeşil Sol Parti’(!)

Bahçeli fena çuvalladı: ‘MHP’nin yedek lastiği Yeşil Sol Parti’(!)

CHP logolu sahte 'Apo' broşürünü AKP gençlik kolları yöneticileri bastırmış

CHP logolu sahte 'Apo' broşürünü AKP gençlik kolları yöneticileri bastırmış

Kılıçdaroğlu: Siz kimsiniz arkadaş, insan bir ayna karşısına geçer, çapına bakar

Kılıçdaroğlu: Siz kimsiniz arkadaş, insan bir ayna karşısına geçer, çapına bakar
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
23:33:28