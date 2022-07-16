Samanyolu Haber /Gündem / AKP’li Selman Öğüt Oda TV’yi hedef aldı: '15 Temmuz’un medya ayağına eğilmek lazım' /16 Temmuz 2022 14:08

AKP’li Selman Öğüt Oda TV’yi hedef aldı: '15 Temmuz’un medya ayağına eğilmek lazım'

AKP'li Selman Öğüt, 15 Temmuz ile ilgili yeni bir iddiada bulundu. Oda TV'nin 14 Temmuz 2016'da yaptığı haberi paylaşan Öğüt, "15 Temmuz'un medya ayağına özellikle eğilmek lazım" dedi.

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 AKP içindeki Pelikan grubunun önde gelen isimlerinden Öğüt, dikkat çeken iddiada bulundu. Sosyal medya hesabından Oda TV paylaşımı yapan Öğüt, 15 Temmuz’un medya ayağı vurgusu yaptı. Oda TV’nin 14 Temmuz 2016 saat 22.18 sıralarında ‘Dimdik ayakta kalacağını sanıyordu’ başlıklı Erdoğan haberini alıntılayan Öğüt, 15 Temmuz’un medya ayağı olarak Oda TV’yi işaret etti.

HİLAL KAPLAN’IN AKRABASI
Ak trollerin başı olarak adlandırılan TRT Yönetim Kurulu üyesi Hilal Kaplan’ın da akrabası olan Öğüt, “Hiçbir darbe sivil ayağı olmadan yapılamaz. 15 Temmuzun medya, siyaset, iş dünyası, akademi, sivil toplum ve bürokrasi ayaklarıyla hesaplaşmadan olmaz. Medya ayağına özellikle eğilmek lazım.” paylaşımı yaptı.

Öğüt’ün mesajını AKP’ye yakınlığıyla bilinen ve 15 Temmuz’u aylar öncesinden yazan gazeteci Fuat Uğur da paylaştı.


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