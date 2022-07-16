AKP’li Selman Öğüt Oda TV’yi hedef aldı: '15 Temmuz’un medya ayağına eğilmek lazım'

AKP içindeki Pelikan grubunun önde gelen isimlerinden Öğüt, dikkat çeken iddiada bulundu. Sosyal medya hesabından Oda TV paylaşımı yapan Öğüt, 15 Temmuz’un medya ayağı vurgusu yaptı. Oda TV’nin 14 Temmuz 2016 saat 22.18 sıralarında ‘Dimdik ayakta kalacağını sanıyordu’ başlıklı Erdoğan haberini alıntılayan Öğüt, 15 Temmuz’un medya ayağı olarak Oda TV’yi işaret etti.







HİLAL KAPLAN’IN AKRABASI

Ak trollerin başı olarak adlandırılan TRT Yönetim Kurulu üyesi Hilal Kaplan’ın da akrabası olan Öğüt, “Hiçbir darbe sivil ayağı olmadan yapılamaz. 15 Temmuzun medya, siyaset, iş dünyası, akademi, sivil toplum ve bürokrasi ayaklarıyla hesaplaşmadan olmaz. Medya ayağına özellikle eğilmek lazım.” paylaşımı yaptı.







Öğüt’ün mesajını AKP’ye yakınlığıyla bilinen ve 15 Temmuz’u aylar öncesinden yazan gazeteci Fuat Uğur da paylaştı.







