AKP’li vekillerin ‘veto’ sonrası U dönüş herkesi güldürdü

Termik santrallere filtre takılmasını erteleyen kanunun tasarı AKP ve MHP milletvekillerinin oylarıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda 21 Kasımda kabul edilmişti. Kamuoyunda büyük tepki çeken yasa tasarısına AKP’den 203, MHP’den ise 14 kabul oyu çıkmıştı. CHP’den 25, İyi Parti’den 7, HDP’den ise 4 vekil red oyu vermişti.
ÖNCE KABUL SONRA VETOYA TEŞEKKÜR
AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan onaylanması için önüne gelen tasarıyı dün veto etti. Erdoğan’ın vetosunun ardından tasarıya kabul oyu veren AKP ve MHP’liler Erdoğan’a teşekkür için sıraya girdi. Termik santrallerden en çok etkilenen Kahramanmaraş’ın, AKP’li milletvekillerinden, tasarıya kabul oyu veren Ahmet Özdemir ve Mehmet Cihan Sezal ile oylamaya dahi katılmayan Mahir Ünal, Erdoğan’a şükranlarını sundu.
AKP Kahramanmaraş Milletvekili Habibe Öçal, Termik santralların filtresiz çalışmasına olanak sağlayan yasaya Meclis'te onay verdikten sonra Erdoğan'ın düzenlemeyi veto etmesine önce teşekkür etti sonra tweetini sildi.
KAHKAHALARINI TUTAMADILAR
Aynı saatlerde Halk TV’de yayın yapan CHP’li Eren Erdem, gazeteciler Gökhan Hacır, Barış Yarkadaş ve İsmail Saymaz’ın gündeminde de ‘veto’ konusu vardı. Yarkadaş, AKP’lilerin kendilerinin kabul ettiği yasa tasarısının veto edilmesine sevinmelerini “Böyle bir siyaset, böyle bir anlayış olmaz” diyerek eleştirdi. İsmail Saymaz’ın Kahramanmaraş milletvekillerinden Ahmet Özdemir’in mesajını okuduğu sırada hem stüdyodakiler hem de kendisi kahkahalarını tutamadı. Sosyal medyada gündem olan konu ile ilgili AKP’li vekillere tepki yağdı.