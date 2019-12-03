AKP’li vekillerin ‘veto’ sonrası U dönüş herkesi güldürdü

Termik santrallere filtre takılmasını erteleyen kanunun tasarı AKP ve MHP milletvekillerinin oylarıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda 21 Kasımda kabul edilmişti. Kamuoyunda büyük tepki çeken yasa tasarısına AKP’den 203, MHP’den ise 14 kabul oyu çıkmıştı. CHP’den 25, İyi Parti’den 7, HDP’den ise 4 vekil red oyu vermişti.









ÖNCE KABUL SONRA VETOYA TEŞEKKÜR





AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan onaylanması için önüne gelen tasarıyı dün veto etti. Erdoğan’ın vetosunun ardından tasarıya kabul oyu veren AKP ve MHP’liler Erdoğan’a teşekkür için sıraya girdi. Termik santrallerden en çok etkilenen Kahramanmaraş’ın, AKP’li milletvekillerinden, tasarıya kabul oyu veren Ahmet Özdemir ve Mehmet Cihan Sezal ile oylamaya dahi katılmayan Mahir Ünal, Erdoğan’a şükranlarını sundu.





AKP Kahramanmaraş Milletvekili Habibe Öçal, Termik santralların filtresiz çalışmasına olanak sağlayan yasaya Meclis'te onay verdikten sonra Erdoğan'ın düzenlemeyi veto etmesine önce teşekkür etti sonra tweetini sildi.





