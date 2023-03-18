Samanyolu Haber /Gündem / AKP’nin teşkilatına gönderdiği Muharrem İnce talimatı ortaya çıktı /18 Mart 2023 21:57

AKP’nin teşkilatına gönderdiği Muharrem İnce talimatı ortaya çıktı

Kemal Özkiraz AKP’nin teşkilat mensuplarına gönderdiğini iddia ettiği bir görüntü paylaştı. Çekilen görüntüde AKP’lilere Muharrem İnce ile ilgili maddeler bir takım emirler yer alıyor.

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Millet İttifakı’nın son seçim anketlerinde oldukça önde gittiğini gören Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Cumhur İttifakı’nı genişletme çabaları devam ederken bir taraftan da Millet İttifakı’nın oylarını nasıl bölerimin hesabını yaptığı öne sürülüyor.

AKP'DEN TEŞKİLARINA MUHARREM İNCE UYARISI
Bu doğrultuda bir iddiada bulunan Avrasya Araştırma Başkanı Kemal Özkiraz, AKP’den teşkilat mensuplarına giden bir mesajı sosyal medya sayfasından paylaştı. Söz konusu mesajda "Yapılan anketlerde ve sokak röportajlarında 'Muharrem İnce'ye ve Memleket Partisi'ne oy vereceğiz' diyin" şeklinde bir takım uyarılar yer alıyor.

İşte Kemal Özkiraz'ın ses getirecek o paylaşımı


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