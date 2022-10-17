Samanyolu Haber /Gündem / AKP ödenmeyecek borç bırakıyor: Kısa vadeli dış borç stoku 186 milyar dolarla rekor kırdı /17 Ekim 2022 15:49

AKP ödenmeyecek borç bırakıyor: Kısa vadeli dış borç stoku 186 milyar dolarla rekor kırdı

Merkez Bankası verilerine göre orijinal vadesine bakılmaksızın vadesine 1 yıl veya daha az kalmış dış borç stoku 185,9 milyar dolarla rekor kırdı.

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 Kısa vadeli dış borç stoku ağustosta 138,1 milyar dolara çıktı. Ağustos sonu itibarıyla vadesine 1 yıl veya daha az kalmış dış borç stoku 185,9 milyar dolarla rekor kırdı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre orijinal vadesine bakılmaksızın vadesine 1 yıl veya daha az kalmış dış borç verisi kullanılarak hesaplanan kalan vadeye göre kısa vadeli dış borç stoku Ağustos itibariyle 185,9 milyar dolar oldu. Böylelikle kısa vadeli dış borç stokunda rekor kırılmış oldu.

Türkiye’de kısa vadeli dış borç stoku Ağustos sonu itibarıyla, 2021 yıl sonuna göre yüzde 13,6 oranında artışla 138,1 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Bu dönemde, bankalar kaynaklı kısa vadeli dış borç stoku yüzde 8,2 oranında artarak 55,6 milyar dolar olurken, diğer sektörlerin kısa vadeli dış borç stoku yüzde 15,4 artışla 50,9 milyar dolara çıktı.
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