Samanyolu Haber /Gündem / Ucuz otomobil bekleyenlere kötü haber: TOGG’un fiyatı açıklandı /17 Ekim 2022 15:51

Ucuz otomobil bekleyenlere kötü haber: TOGG’un fiyatı açıklandı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank partisince düzenlenen ‘2023’e Doğru Şehir Buluşmaları’ çerçevesinde Nevşehir’e gitti. Programına basın toplantısı ile başlayan Bakan Varank, Türkiye’nin otomobili TOGG hakkında da bilgi verdi.

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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Cumhuriyetin kuruluşunun 100. yılı olan 29 Ekim tarihinde ilk otomobilin banttan ineceğini söyledi. Bir gazetecinin TOGG’un fiyatını sorması üzerine yaşadığı bir anıyı anlatarak cevap veren Bakan Varank “C sınıfı SUV araçlarla aynı fiyatta olacak” diye cevap verdi.

Varank, “Fiyatla ilgili sorular bize çok soruldu. Başından beri de aynı şeyi söylüyoruz. Biliyorsunuz bu bir özel sektör yatırımı. Burada şirketin bir fiyat politikası var. Başından beri şunu söylüyorlar. ‘Biz piyasaya C sınıfı SUV bir araçla çıkacağız. Dolayısıyla aynı segmentteki yani C sınıfı SUV segmentindeki içten yanmalı, benzinli dizel araçlar hangi fiyattan satılıyorsa biz o fiyat marjından piyasaya gidip rekabetçi olacağız’. Başından beri söyledikleri bu. Bu manada da fiyatını merak edenler listeleri alırsınız elinize. Şu anda piyasada C sınıfı SUV araçlar hangi fiyatlardan satılıyor? Bakarsınız aklınızda bir fikir oluşur. ‘Demek ki TOGG da bu fiyatlardan piyasaya çıkacakmış diyebilirsiniz. Yoksa şundan satılacak, bundan satılacak diye hiçbir zaman bizim bir açıklamamız olmadı. Başından beri piyasaya çıktığımda C sınıfı SUV segment araçlarla aynı marjda satılma hedefi var. Şirket bu minval üzere de çalışmalarına devam ediyor.” ifadelerini kullandı.

900 BİN TL’NİN ÜZERİNDE OLACAK

Elektrikli araçlarda yüzde 10 ÖTV dilimine, motor gücü 160 kW’ı, vergisiz fiyatı 700 bin TL’yi geçmeyen otomobiller girebiliyor. Bu da vergisiz fiyatı maksimum 700 bin TL üzerinden hesaplandığında Togg’un giriş fiyatının “bugünün koşullarında” en fazla 900 bin olacağı anlamına geliyor.
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