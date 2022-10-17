Galip Öztürk'ün 'fotoğrafçısı'nı ortaya çıkaran gazeteciye ceza

Suç örgütü lideri Galip Öztürk'ün ocak ayında ortaya çıkan bir aile fotoğrafında dönemin Samsun Adalet Komisyonu Başkanı Hakim Kemal Alver, Öztürk'ün aile fotoğrafını çekerken aynaya yansıdı. Öztürk, bu fotoğrafını sosyal medyasında paylaşınca, Samsun Etik Haber sitesinin Genel Yayın Yönetmeni Berat Gonca, fotoğrafta aynaya yansıyan kişinin Hakim Alver olduğunu ortaya çıkardı. Alver, Hakim ve Savcılar Kurulu tarafından görevden alındı.





Cumhuriyet’in haberine göre; Alver, görevden alındığını haberleştiren gazetecilerden sadece olayı ortaya çıkaran Berat Gonca’ya dava açtı. Önceki gün görülen davada Samsun 5. Asliye Mahkemesi, Gonca’ya 8 bin 320 lira ceza verdi.





HAKİM METRO’DA YÖNETİM KURULU ÜYESİ OLDU





Açığa alınarak hakkında soruşturma başlatılan Alver, emekli olarak Samsun Barosu'nda avukatlığa döndü. Alver'in ayrıca Galip Öztürk'ün onursal başkanı olduğu Metro Holding'de yönetim kurulu üyesi olduğu ortaya çıktı. Galip Öztürk'ün tutuklu yargılandığı Gürcistan'da duruşmasının olduğu gün Alver, Metro Holding çalışanlarıyla Gürcistan'dan fotoğraf yayınladı.





‘BU CEZA TÜM BASINA’

Aldığı ceza ile ilgili açıklama yapan Berat Gonca, "Verilen ceza tarafıma değil gazetecilik mesleğine verilen bir cezadır. Yapılan haber doğru çıkmış ve HSK tarafından Kemal Alver görevden alınmıştır. Bizde haberin devamlılığı açısından HSK tarafından görevden alınma olayını da haberleştirdik. Alver yayından kaldırılan haberin tekrar gündeme getirildiği gerekçesiyle hakkımızda suç duyurusunda bulunmuş ve neticede tarafımıza söz konusu mahkeme tarafından 8 bin 320 TL para cezası verilmiştir. Anlaşılıyor ki, bu sansür yasası yürürlükte olsaydı tarafımızı tutuklu yargılayacaklardı" dedi.