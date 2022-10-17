Türkiye’de Rus sermayeli şirket kuruluşu dörde katlandı

Ocak-Ağustos 2022 döneminde Türkiye’de 86 bin 560 sermaye şirketi açılırken, bunların 14 bin 90’ı yabancı sermayeli şirket statüsünde oldu. Kurulan yabancı sermayeli şirket sıralamasında ilk sıra 874 adet ile İran’ın olurken, 729 şirket açılışı ile Rusya ikinci sırada yer alarak büyük çıkış yaptı. Normal yıllarda Rusya şirket açılışları ile ilk 10’da yer alırken, savaşın etkisiyle bu yıl ilk sırayı zorluyor. 2021 yılının genelinde açılan Rus sermayeli şirket sayısı 177 olurken, bu sayının 2020’nin tamamında 115 düzeyinde bulunuyordu.





Dünya’dan Merve Yiğitcan’ın haberine göre yılbaşından bu yana kurulan 729 Rus sermayeli şirkete mercek tutulduğunda, ilgili firmaların toplam sermayesinin 360 milyon TL olduğu, bu şirketlerdeki yabancı sermaye payının ise 320,5 milyon TL olarak kayıtlarda yer aldığı görülüyor. Açılışların özellikle nisandan itibaren hızlandığı dikkat çekiyor.





Ruslar konut alımında da öne çıktı

Savaşın etkisi, konut alımlarında kendini gösterdi. Geçen yılın ocak-eylül döneminde Rus ve Ukrayna uyrukluların satın aldığı konut sayısı 3 bin 905 iken, bu yılın aynı döneminde bu rakam 11 bin 86’ya yükseldi. Rus ve Ukraynalıların konut satın alan yabancı uyruklular içindeki payı geçen yıl yüzde 10 iken bu yıl bu oran yüzde 22’ye ulaştı. Rusların satın aldığı konutların sayısı geçen yıla göre yüzde 200’e yakın artış gösterdi. Konut satın alımındaki ocak-eylül döneminde yıllık artış oranında Ruslar birinci Ukraynalılar ikinci sırada yer aldı.