Samanyolu Haber /Gündem / BM'den Türkiye-Yunanistan sınırında çıplak bulunan mülteciler için soruşturma çağrısı /17 Ekim 2022 15:09

BM'den Türkiye-Yunanistan sınırında çıplak bulunan mülteciler için soruşturma çağrısı

Türkiye ile Yunanistan arasında karşılıklı suçlamalar devam ederken, BM Mülteciler Yüksek Komiserliği, konu hakkında bir soruşturma başlatılması gerektiğini açıkladı.

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 Birleşmiş Milletler (BM), Türkiye-Yunanistan sınırında 92 mültecinin çıplak bir şekilde bulunmasını kınadı. Yunanistanlı yetkililer, plastik botlarla Meriç Nehri'ni geçen 92 mültecinin çıplak halde bulunduğunu ve söz konusu mültecilerin Türkiye tarafından itildiğini ileri sürmüştü. 

BM Mülteciler Yüksek Komiserliği mültecilerin durumunun son derece rahatsız edici olduğunu vurgularken, konu hakkında bir soruşturma başlatılması gerektiğini açıkladı. Yunanistan, mültecilerin Türkiye sınırından kıyafetleri alınmış şekilde geldiğini ve bir kısmının yaralı olduğunu paylaştı. Avrupa Birliği’nin (AB) sınır gücü Frontex, 92 kişinin çoğunun Suriye ve Afganistan’dan gelen erkekler olduğunu açıkladı.

Yunanistan Yurttaş Koruma Bakanı Takis Theodorikakos, mültecilerin Türk askeri araçlarıyla sınıra götürüldüğünü ve Türkiye’nin “yasadışı göçü araçsallaştırdığını” iddia etti.  İletişim Başkanı Fahrettin Altun ise Yunanistan’dan gelen açıklamalar için “Yunan yalan haber makinesi yine devrede” dedi. Twitter hesabından bir paylaşım yapan Altun, “Yunan makamları önce Frontex ile suç ortaklığı yaparak, Ege'de boğulmasına neden olduğu bebeklerin, Meriç'te soyup kemerle dövdüğü, donarak ölmesine neden olduğu insanların hesabını vermelidir”  ifadelerini kullandı.
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