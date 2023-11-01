AKP şimdi de yeni satacak şey arıyor: Köprüler, otoyollar, limanlar ve HES'ler özelleştirilecek

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda bakanlığı ve bağlı kuruluşlarının 2024 yılı bütçe görüşmelerinin ardından milletvekillerinin sorularını yanıtladı.





Bakan Şimşek, önümüzdeki dönemde Elektrik Üretim A.Ş'ye (EÜAŞ) ait hidroelektrik santraller (HES), limanlar, otoyollar, köprüler ile arsa ve arazilerin özelleştirileceğini açıkladı.





"ELDE AVUÇTA NE VARSA SATTINIZ"

Programdakiler dışında yeni bir kamu kurumunu özelleştirmeye almayacaklarını belirten Şimşek'e muhalefet milletvekilleri, "Zaten satmadığınız ne kaldı ki, elde avuçta ne varsa hepsini sattınız" karşılığını verdi.





Şimşek'in özelleştirileceğini söylediği köprü ve otoyollar geçmişte kamu kaynaklarıyla yapılan başta İstanbul-Ankara otoyolu ile İstanbul Boğaz Köprüsü olmak üzere özel sektörün işlettiklerine göre çok daha ucuz tarifelerin uygulandığı ulaşım ağlarını kapsıyor. Özelleştirmeleri halinde bu yol ve köprülerin fiyatının da olağanüstü artması bekleniyor.





"KİMSEDEN PARA İSTEMEDİK"

Mehmet Şimşek, kapı kapı dolaşıp kimseden para istemediklerini de savundu.





Bakan Şimşek, muhalefet milletvekillerinin "Kapı kapı dolaşıp Arap ülkelerinden para dileniyorsunuz" şeklindeki eleştirilerine ise "Şunu net şekilde söyleyeyim, hiçbir yurtdışı ziyaretimde hiçbir kimseden para talebinde bulunmadık" diye yanıt verdi.