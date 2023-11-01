Dolar/TL güne rekorla başladı

Dolar/TL 28.3245 ile yeni zirvesinde güne başlarken piyasalarda bugün iç veri gündemi ve ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz kararı izlenecek.





Bugün iç veri gündeminde ekim imalat sanayi satın alma yöneticileri endeksi (PMI) ile ekim ayı öncü İstanbul enflasyonu verisi takip edilecek.





Dolar/TL, eylül başından bu yana devam eden günlük sınırlı yükselişini bugün de sürdürdü. Kur güne yeni zirve olan 28.3245 seviyesinden başladı.





Bu verilere göre TL, dolar karşısında yıl başından beri yüzde 33,9 değer kaybetti.





Kur üzerinde kamu kontrolünün gevşediği haziran ayından bugüne TL’deki değer kaybı ise yüzde 26,9 seviyesinde.





MERKEZ’DEN YENİ ADIMLAR

Merkez Bankası (TCMB) geçen hafta politika faizini yüzde 35’e yükseltmesi ardından TL mevduat payının artırılmasına ve sadeleşmeye yönelik yeni adımlar da açıkladı.





Tahvil piyasasında kamu kontrolünün gevşemesini de içeren bu adımların başta mevduat ve tahvil olmak üzere etkileri izleniyor.





Reuters tarafından görülen ve bankalara hafta başında iletilen uygulama talimatında yabancı para mevduat için tesis edilen zorunlu karşılıklar üzerinden komisyon uygulamasına ilişkin detaylar da belirlendi.





TCMB’nin yarın açıklayacağı yılın son enflasyon raporu da haftanın en önemli gündem maddeleri arasında yer alıyor. TCMB’nin 2024 sonu için enflasyon tahmini %33 seviyesinde iken piyasa tahmini yüzde 40-yüzde 45 arasında.

ÇATIŞMALARIN EKONOMİYE ETKİSİ Seçimler sonrası cumhurbaşkanı desteğiyle beş ayda politika faizinde 2,650 baz puan artışa giden TCMB, sıkılaştırmanın süreceği, dezenflasyonda kararlı olduğu mesajı veriyor. Bu kapsamda yılın son enflasyon raporunda verilecek mesajlar yakından izlenecek.

Artan küresel jeopolitik risklerin Türkiye’ye etkisi Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın geçen haftaki açıklamaları ardından daha yakından takip ediliyor.

İsrail Türkiye’deki bazı diplomatik temsilcilerini Ankara tarafından yapılan “ağır açıklamalar” nedeniyle geri çağırdı.

Analistler Erdoğan’ın açıklamasına kadar Orta Doğu’daki gerilimin Türkiye ekonomisine oldukça sınırlı bir etkisi olmasını bekliyordu.

Erdoğan’ın açıklamaları sonrası ise Türkiye’nin İsrail, ABD ve Batı ülkeleriyle ilişkileri daha yakından takip edilmeye başlandı.



