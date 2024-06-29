Samanyolu Haber /Gündem / 'AKP, sosyal yardım bütçesini seçim için harcamış' /29 Haziran 2024 10:49

'AKP, sosyal yardım bütçesini seçim için harcamış'

Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, katıldığı bir yayında AKP döneminde Üsküdar Belediyesi'nin, sosyal yardım bütçesini seçim için harcadığını söyledi.

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31 Mart yerel seçimlerinde, AKP'nin kalesi olarak bilinen Üsküdar, 1994’ten bu yana ilk kez CHP’ye geçti.

Üsküdar’da seçimi kazanan Sinem Dedetaş, Medyascope'ta katıldığı yayında soruları yanıtladı.

Gerçek Gündem'de yer alan habere göre AKP'nin, belediyeye ait sosyal yardım bütçesini seçim için harcadığını iddia eden Dedetaş, “AKP, Üsküdar’da sosyal yardım bütçesini seçim çalışmalarına harcadı. Bu, bütçe dengesinde yıl sonuna kadar bizi zorlayacak konular ama böyle olacağını tahmin ediyorduk” dedi.

Dedetaş devamında şöyle konuştu:

“Borcu bir kenara koyuyorum. ‘Belediye hizmet ediyor, borç yapar tabii’ denebilir ama seçim yatırımları manasında da bir takım bütçelerin bitmiş olması bizi zorluyor. Sosyal yardım bütçesi seçime kadar tüketilmiş, bitirilmiş durumda. Bütçeye aktarmamız lazım ki sosyal yardımlara devam edebilelim. Emekli desteği, sosyal yardım bütçesinden gidiyor ama biz bunu başka yerlerden tasarruf ederek bulmak ve yaratmak zorundayız.”
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