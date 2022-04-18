AKP Sözcüsü Çelik'ten ABD ve F-16 açıklaması

Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi satın alınmasının ardından Türkiye'nin yeni nesil savaş uçağı F-35 projesinden çıkartılması sonrası Ankara ile Washington arasındaki F-16 satış anlaşması görüşmeleri devam ediyor.





AKP Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı sonrası hem ABD ile ilişkiler hem de F-16 görüşmelerine değinen AKP Sözcüsü Ömer Çelik, "Birtakım sonuçların alınması yakın zamanda mümkün olacaktır." ifadelerini kullandı.





cumhuriyet.com.tr'de yer alan habere göre AKP Sözcüsü Ömer Çelik'in o açıklamaları: İşteAKP Sözcüsü Ömer Çelik'in o açıklamaları:





TÜRK-AMERİKAN İLİŞKİLERİ





F-16 AÇIKLAMASI





30 Ekim 2021'de Roma'da Biden-Erdoğan görüşmesinde kararlaştırılan Türkiye-ABD Stratejik Mekanizması resmen uygulamaya geçti. Bir de F-16 meselesi var. Bakanlığımız 40 adet yeni F-16 uçak alınması ve 79 tanesinin seviyesinin yükseltilmesi için talepte bulundu. Heyet, bazı bazı incelemelerde bulundu. NATO müttefikleri arasında adı koyulmamış birtakım ambargoların olması mantıksızdır.





Birtakım sonuçların alınması yakın zamanda mümkün olacaktır. Herkes güvende değilse hiç kimse güvende değildir. Bütün NATO müttefikleri aynı anda güvende değilse hiçbir NATO ülkesi güvende değildir.

Daha yoğun ilişkilerin olduğu görülüyor. Ukrayna, Afganistan, Afrika, enerji güvenliği gibi pek çok konuda ortlık geliştirebileceğimiz alan var. PKK/PYD unsurlarına ABD tarafından verilen destek sorun teşkil etmektedir. Kim oraya silah verirse versin o terör örgütü imha edilmeye devam ediyor. Bunun arakasındaki siyaseti görüyoruz. Kimsenin bu siyasetin yanında durmaması gerekir.