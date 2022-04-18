Samanyolu Haber /Dünya / Ukrayna yönetiminden AB yolunda yeni adım /18 Nisan 2022 22:56

Ukrayna yönetiminden AB yolunda yeni adım

Ukrayna'nın Avrupa Birliği (AB) üyeliğiyle ilgili yeni bir prosedürün daha tamamlandığı açıklandı. Bu kapsamda Ukrayna yönetiminin sürece ilişkin soruları içeren anketi doldurarak, AB'nin Ukrayna Delegasyonu Başkanı Matti Maasikas'a teslim ettiği belirtildi.

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cumhuriyet.com.tr'de yer alan habere göre Ukrayna savaşın gölgesinde Avrupa Birliği yolunda ilk adımını atarak, sürece ilişkin soruları içeren anketi doldurarak, AB'nin Ukrayna Delegasyonu Başkanı Matti Maasikas'a teslim etti.

“GEREKLİ BEDEL ÖDENDİ”

Ukrayna halkının bu süreçte gereken bedeli ödediğini ifade eden Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, şunları söyledi;

Bu devletimizin Avrupa Birliği yolunda bir etabıydı ve Avrupa Birliği'ne girişin formalite adımlardan biriydi. Her ülke böyle bir yolu geçmelidir.

Maalesef biz böylesine trajik bir zamanda bunu yaşıyoruz. Ukrayna halkı AB'nin bir parçası olarak kendilerini hissetmek için birleştiler.

Süreç bu kadar hızlı tamamlandığı için de teşekkür ederim. AB yolunda sizin desteğinize inanıyoruz. Bizim insanlarımız özgürlükleri ve bağımsızlıkları için bedel ödedi. Tekrardan teşekkürler.
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