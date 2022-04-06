Samanyolu Haber /Gündem / AKP Sözcüsü Ömer Çelik'ten Katar açıkması /06 Nisan 2022 00:50

AKP Sözcüsü Ömer Çelik'ten Katar açıkması

Türkiye'den Katar'a uçakla küçükbaş hayvan ihracatının yapıldığı iddiaları konusunda açıklamalarda bulunan AKP Sözücü Ömer Çelik, "Tarım Bakanlığımız buna ilişkin zeminleri ortadan kaldırdı. Dolayısıyla ne bir hayvan ihracatı var ne de buna uygun bir zemin var." ifadelerini kullandı.

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AKP MKYK’yi toplantısı sonrasında basın mensularının karşısına geçen AKP Sözücü Ömer Çelik, geçtiğimiz günlerde gündeme taşınan Katar'a uçakla küçükbaş hayvan ihracatı iddiasına de değindi.

'KATAR' İDDİASINA YANIT

Cumhuriyet'te yer alan habere göre CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, geçen hafta Türkiye'den Katar'a uçakla küçükbaş hayvan ihracatının yapıldığı iddialarına ilişkin sosyal medya hesabından bazı görüntüler paylaşmıştı.

2021 Kasım-Aralık aylarında Katar’a satılan küçükbaş hayvan sayısının 2,5 milyonu bulduğunu ileri süren Karabat, "Katar ve İran gibi ülkeler ramazan ayı öncesinde et arzını Türkiye’den ithal ettikleri canlı hayvanlarla güvence altına aldılar. Bizde ise et sıkıntısı olduğu için Et ve Süt Kurumu, ramazan ayı öncesinde ete yüzde 48 zam yaptı" demişti.

Bu iddialara, Ticaret Bakanlığı'ndan yalanlama gelmişti. Son olarak, AKP'li Çelik de söz konusu iddialara yanıt verdi. Çelik, "Tarım Bakanlığımız buna ilişkin zeminleri ortadan kaldırdı. Dolayısıyla ne bir hayvan ihracatı var ne de buna uygun bir zemin var" dedi.
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