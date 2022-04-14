AKP ve MHP seçmeni de artık iktidardan mutsuz!

Aksoy Araştırma’nın hazırladığı Türkiye Monitörü 2022 / 14 haftasında gündeme dair konular ele alındı. Türkiye ekonomisinin kötü yönetildiğine ilişkin görüş AKP ve MHP seçmeninde de baskın halde.







İstanbul’da toplu taşımaya yapılan zammın nedeni olarak akaryakıt fiyatlarındaki artış görülmekte. Seçmen Erdoğan’ın aksine Türkiye’deki ekonomik durumun Avrupa’dan daha kötü olduğu görüşünde.





Araştırmaya katılanlara bireysel olarak son zamanlarda yaşadığı en önemli sorun soruldu. Açık uçlu olarak alınan yanıtlar kelime analizi yöntemiyle incelendiğinde ekonomik kaygıların seçmenin en önemli gündem sorunu olduğu görüldü.





Seçmenin en çok dile getirdiği sorunlar pahalılık, ekonomi, enflasyon, geçim, zamlar, maddiyat ve işsizlik oldu. Ekonomi dışında seçmenin dile getirdiği diğer sorunlar adaletsizlik, sağlık, covid- 19 salgını ve mültecilerdi.





TÜRKİYE EKONOMİSİ İYİ DİYENLER YÜZDE 2,8





Araştırmaya katılanlardan mevcut ekonomik durumu değerlendirmeleri istendiğinde, yüzde 88,1 berbat veya kötü ifadelerini kullandı.





Ekonominin geçen aya kıyasla aynı olduğunu belirtenlerin oranı yüzde 9,1, mükemmel/iyi olduğunu düşünenlerin oranı yüzde 2,8’di.





Genel olarak bakıldığında Eylül 2021 itibarıyla ekonomiye dair derinleşen endişelerin yeni yılla birlikte devam ettiği ve hatta daha da kötüye gittiği görüldü. Son beş ayda ekonomik duruma dair olumsuz görüş bir önceki aya göre rekor tazeleyerek daha da kötüleşti.





Benzer şekilde Nisan 2022’de de durum değişmedi ve seçmenin ekonomiye dair olumsuz görüşü artmaya devam etti.





AKP VE MHP SEÇMENİ: EKONOMİDEKİ KÖTÜ GİDİŞATIN NEDENİ KÖTÜ YÖNETİM





Genel durumu takiben seçmene ekonomik gidişatın nedeni soruldu. Araştırmaya katılanların yüzde 76,7’si ekonominin kötü yönetilmesinden dolayı mevcut durumun yaşandığını belirtti. Dış güçlerin ekonomiye müdahalesinden dolayı ekonomik durumun kötü gittiğini belirtenlerin oranı yüzde 23,3’tü.





Parti bazında incelendiğinde dış güçleri neden olarak gösteren seçmen oranının AKP ve MHP’de daha yüksek olduğu görüldü. Buna rağmen, her iki seçmen grubunda da ekonominin kötü yönetildiğine dair görüş daha ağır bastı.





AKP seçmeninin yüzde 57’si, MHP seçmeninin ise yüzde 64,7’si ekonomideki kötü gidişatın nedeni olarak yönetimi gösterdi.





TÜRKİYE'NİN DURUMU AVRUPA'DAN DAHA VAHİM







AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bu hafta yaptığı açıklamada Avrupa’nın ekonomik durumunu Türkiye’ninkinden daha vahim olarak tanımlaması seçmene ikili seçenek olarak soruldu.





Katılımcıların yüzde 84,6 gibi büyük bir çoğunluğu Türkiye’nin durumunun Avrupa’dan daha vahim olduğunu belirtti. Araştırmaya katılanların yüzde 15,4’ünün görüşü ise Avrupa’nın ekonomik durumunun Türkiye’den daha vahim olduğu yönündeydi.





Parti bazında incelendiğinde Türkiye’nin ekonomik durumunu daha vahim olarak görenlerin oranı AKP ve MHP seçmeninde daha yüksekti.





Ancak her iki seçmen grubunda da Türkiye’nin durumunu daha vahim olarak tanımlayanların oranı daha yüksekti. AKP seçmeninin yüzde 71,6’sına, MHP seçmeninin ise yüzde 72,5’ine göre Türkiye’nin ekonomik durumu Avrupa’dan daha vahimdi.





İSTANBUL'DA ULAŞIM ZAMLARININ TEMEL NEDENİ





İstanbul Büyükşehir Belediyesi meclisinde onaylanan ulaşım zammı gündeme gelen bir diğer konu başlığıydı.





İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada artan yakıt maliyetlerinden dolayı ulaşıma zam yapıldığı vurgulanmaştı.





Türkiye Monitörü araştırmasında seçmene ikili seçenek olarak yöneltilen ulaşım zammında İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin bütçeyi yönetememesi ve hükümetin ekonomiyi yönetememesi kaynaklı artan yakıt maliyetleri ikili seçenek olarak yönlendirildi.





Araştırmaya katılanların yüzde 69,4’ü İstanbul’da toplu taşıma zamlarının nedeni olarak hükümetin ekonomiyi yönetememesini gösterdi. Belediyenin bütçeyi yönetememesini gerekçe olarak gösterenlerin oranı yüzde 30,6’ydı.





Parti bazında incelendiğinde genel görüş hükümetin ekonomiyi yönetememesinden dolayı artan yakıt maliyetlerinde yoğunlaştı. Ancak AKP grubunda durum tam tersiydi. AKP'li seçmenin yüzde 54,5’i belediyenin bütçeyi yönetememesini gerekçe olarak gösterdi.





Hükümetin ekonomiyi yönetememesinden dolayı yakıt maliyetlerinin arttığını belirten AKP'li seçmen oranı yüzde 45,5’ti.