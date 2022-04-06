Samanyolu Haber /Politika / AKP yandaşı baro ve avukatlara yeni piyango /06 Nisan 2022 10:29

AKP yandaşı baro ve avukatlara yeni piyango

AKP, ikinci barolara maddi destek sağlamak için yeni bir kanun teklifine imza attı. Hazine’nin barolar için aktardığı ödenek ikiye bölünecek.

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AKP Grup Başkanvekili Cahit Özkan ve 44 milletvekilinin imzasıyla TBMM Başkanlığı’na sunulan yeni kanun teklifiyle barolara Hazine yardımının önü açılıyor. Baroların ve ülke kamuoyunun karşı çıktığı çoklu baro düzenlemesini yaklaşık iki sene önce hayata geçiren AKP, umduğu sonucu alamadı.

Çok sayıda kentte ikinci baro için yeterli imza toplanamadı. 2 No’lu barolar, sadece İstanbul ve Ankara’da kurulabildi. Ankara’daki baro, istifalar nedeniyle kapanma riski ile karşı karşıya kalırken AKP milletvekilleri, bu barolara maddi kaynak oluşturmak için kanun teklifi hazırladı. Teklife göre, birden fazla baronun bulunduğu illerde her bir baro tarafından adli yardım bürosu oluşturulacak.

Yargı mercilerinin talebi üzerine yapılacak görevlendirmeler, Türkiye Barolar Birliği’nin (TBB) oluşturacağı sistem üzerinden o ildeki avukatlar arasında eşitlik gözetilerek yapılacak.

PUAN SİSTEMİYLE KAYNAK

Hazine’den barolar için TBB hesabına aktarılan ödenekler de teklifin yasalaşması durumunda ikiye bölünecek. Ödeneğin yarıya yakını, 2 No’lu baroya aktarılacak. Dağıtımda puanlama esas alınacak. Puanlamalarda baroların üye sayıları ve il nüfusları baz alınacak. Teklifte stajyer avukatların özlük haklarına yönelik değişiklik de yer aldı. Teklife göre, herhangi bir işte sigortalı olarak çalışılması, avukatlık stajına engel teşkil etmeyecek.

CHP Milletvekili Zeynel Emre, “Baroları bölen iktidar, bölücülükte ısrar ediyor ve asıl baroların kaynaklarını kesmeye çalışıyor” dedi. AKP’nin TBB’yi ele geçirme amacıyla çoklu baro düzenlemesini hayata geçirdiğini, başarısız olsa da bu baroları ödüllendirmek istediğini kaydeden Emre, “Karşılık bulmamasına rağmen yasal düzenlemelerle bölücülüğü derinleştiriyorlar" dedi.

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Meslek tehdit altında

Barolar ve hak örgütleri, 5 Nisan Avukatlar Günü’ne ilişkin Ankara, İstanbul, Diyarbakır, İzmir’in de aralarında olduğu birçok kentte açıklama yaptı. Türkiye Barolar Birliği ile 81 ilin barolarının yaptığı açıklamada, avukatlığın tehlike altında olduğuna dikkat çekildi ve yargının bağımsızlığı, avukatlık ücreti, adalete erişim, avukatlara yönelik şiddet, çoklu baro gibi temel sorunlara vurgu yapıldı. Mersin’de Aysel Tuğluk için basın açıklaması yapmak isteyen 22 avukat hakkında soruşturma başlatıldı.
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