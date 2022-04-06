ABD’den Ukrayna’ya yeni Javelin füzesi sevkiyatı





Dışişleri Bakanlığı, Buça ve İrpin’in de aralarında bulunduğu çeşitli bölgelerden basına yansıyan katliam görüntülerinin “dehşet verici ve insanlık adına üzücü” olduğunu açıkladı. “Ukrayna halkının acısını paylaşıyoruz” denen açıklamada şu ifadeler yer aldı:



9:35 ABD’den Ukrayna’ya 100 milyon dolarlık yeni Javelin füzesi sevkiyatı



9:24 Buça Belediye Başkanı Fedoruk: Rusya kentte 320 civarı sivili öldürdü, bir kısmına tanık oldum



BBC’ye konuşan Buça Belediye Başkanı Anatoli Fedoruk, Rusya’nın Buça’yı işgali sırasında 320 sivilin vurularak öldürüldüğünü söyledi. Fedoruk bu cinayetlerin bir kısmına bizzat tanık olduğunu belirtti: “Kiev tarafına gitmeye çalışan üç sivil aracı vahşice vurdular. Başka bir sefer de bir adam hamile eşini vurmamaları için yalvarıyordu fakat acımasızca vurup öldürdüler.”



9:16 Çek Cumhuriyeti Ukrayna’ya Sovyet tankları verdi



Çek Cumhuriyeti 41 gün önce başlayan Rus işgalinin ardından Ukrayna’ya doğrudan taarruz silahı gönderen ilk Avrupa Birliği ülkesi oldu. Reuters ajansına konuşan üst düzey Çek yetkilileri, Sovyetler Birliği üretimi T-72 tankları ve BCP-1 piyade saldırı aracının Ukrayna’ya gönderildiğini söyledi.







9:15 BM Raporu: Ukrayna içinde 7,1 milyon kişi işgal yüzünden evlerinden oldu





BM'ye bağlı Uluslararası Göç Örgütü (IOM), Ukrayna'da savaş nedeniyle 7,1 milyon kişinin evlerini terk etmek zorunda kaldığını açıkladı. Kuruluş, bunun 16 Mart'ta yayınlanan ilk rapora kıyasla yüzde 10'luk bir artış anlamına geldiğini belirtti.







8:12 Batılı ülkeler Rusya'ya karşı yeni yaptırımlar açıklayacak



ABD, Batılı ülkelerin bugün Rusya'ya karşı ek yaptırımlar açıklayacağını duyurdu. Ukrayna'nın Buça kentinde savaş suçu işlediği suçlamaları nedeniyle, son günlerde Moskova'ya yönelik yaptırımların dozunun artırılması çağrıları yapılıyordu.



5:22 Türkiye Büyükelçiliği Kiev'e geri döndü







Rus ordusunun Kiev'e yaklaştığı haberleri ardından 11 Mart'ta Ukrayna'nın Çernivtsi kentine taşınan Türkiye Büyükelçiliği, dün (5 Nisan) itibarıyla Kiev'e geri döndüğünü duyurdu. Büyükelçilik bugünden itibaren "Konsolosluk hizmetleri dahil faaliyetlerimizi Panasa Mirnoho 22 adresindeki binamızdan yürütmeye devam edeceğiz" açıklamasını yaptı.















Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Batı'yı Buça'daki ölümler üzerinden "histeri" yaratarak Moskova ve Kiev arasındaki müzakereleri baltalamaya çalışmakla suçladı. Ukrayna ve Batılı ülke yetkilileri, Rusya'nın savaş suçu işlediğine dair kanıtlar olduğunu söylemiişti.















Twitter, aralarında Rusya lideri Vladimir Putin'inkinin de bulunduğu 300'den fazla Rus hükümetine ait resmi hesabı kısıtladı. Hesaplardan paylaşılan mesajlar, artık tavsiye edilmeyecek, bildirim gönderilmeyecek ve sitenin başka bir yerinde gzükmeyecek.



Ukrayna ordusu, Rusya’nın Donetsk ve Luhansk bölgelerini ele geçirmek için “agresif bir operasyon” başlattığını duyurdu. Ülkenin doğusunda yoğun bombardımanın sürdüğü fakat Rus güçlerinin henüz bir ilerleme sağlayamadığı açıklandı. Rusya'nın Mariupol'deki kuşatması da 42 gündür devam ediyor.Hindistan Buça’daki katliamı kınadı ve bağımsız bir soruşturma başlatılmasını talep etti. Bu, Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin ardından Hindistan’ın yaptığı en sert açıklama oldu.Yeni Delhi yönetimi bugüne kadar Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, BM Genel Kurulu ve BM İnsan Hakları Konseyi’nde Rusya’nın eylemlerini kınamak için yapılan oylamalarda çekimser kalmıştı.“Masum sivillerin hedef alınması asla kabul edilemez. Konunun bağımsız bir soruşturmaya tabi tutularak sorumlularım tespit edilmesi ve hesap vermelerinin sağlanması temel beklentimizdir.”ABD yetkilileri Ukrayna’ya yeni destek paketi kapsamında 100 milyon dolarlık Javelin füzesi göndereceklerini söyledi. Bu anti-tank füzeleri Rus tanklarına karşı yaygın bir şekilde kullanılıyor. Bu paket, ABD’nin Ukrayna’ya Ağustos’tan beri gönderdiği altıncı yardım paketi olacak. ABD Dışişleri Bakanlığı, bu paketle birlikte 24 Şubat’ta işgal başladıktan sonra gönderdikleri askeri ekipmanların değerinin 1,7 milyar dolara çıkacağını belirtti.Fedoruk Rus birliklerinin yerel siyasetçileri de yakalamaya çalıştığını söyledi. Rus ordusunun savaş suçu işlediği iddialarını reddeden Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’a seslenen Fedoruk “Buça’ya gel de cesetleri gördükten sonra ailelerinin, annelerinin, kocalarının, çocuklarının gözlerinin içine bak” dedi.Tanklarla dolu bir trenin fotoğrafı daha önce Çekya yerel basınında yer almıştı. Konu hakkında parlamentoda konuşan Dışişleri Bakanı Jana Cernochova ise Ukrayna’ya gönderdikleri yardımlar hakkında bir bilgi veremeyeceklerini söyledi. Cernochova ülkesinin Ukrayna’ya yapabileceği tüm yardımı yaptığını, bundan sonra da hem hafif hem ağır silahlar göndermeye devam edeceklerini açıkladı.BM Mülteciler Yüksek Komiserliği bunun Rus işgali yüzünden evlerinden kaçmak zorunda kalan 10 millyondan fazla kişinin bir parçası olduğunu kaydetti. IOM'nin raporuna göre evlerini terk etmek zorunda kalan hanelerin yarısından fazlası çocuklu ve yüzde 57'sinin yanında yaşlı bir aile mensubu var. Yüzde 30'luk bir kesimin de kronik rahatsızlığı bulunuyor.Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, yeni yaptırımların Rusya'nın finans ve devlete ait şirketlerini etkileyeceğini, bazı yetkililerle oligarklara da yeni yaptırımlar getirileceğini belirtti. Psaki bu adımın "Putin'in savaşını fonlayan Rus kleptokrasisini" hedef alacağını söyledi. Yeni yaptırımların Rusya'daki tüm yeni yatırımların yasaklanmasını da içermesi bekleniyor. Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de bugün açıklanacak ek yaptırımların Rus kömürüne ve Rus gemilerine yönelik olacağını belirtti.Resmi RIA Haber Ajansı'na göre Moskova suçlamayı reddediyor ve iddiaları "büyük bir sahtekarlık" olarak tanımlıyor. Uluslararası Ceza Mahkemesi, savaş suçu işlenip işlenmediğine dair soruşturmaya başladı ve kanıt toplamak için Ukrayna'ya bir ekip gönderdi.Söz konusu hesaplar, daha önce Ukrayna'nın işgaliyle ilgili dezenformasyon yapmakla eleştirilmişti, ancak Rus devletiye ilgili medya kuruluşları gibi Twitter tarafından bu şekilde kısıtlanmamıştı.Ukrayna'nın işgalinden bu yana Twitter Rusya'da ciddi şekilde kısıtlanıyor. Şirketten yapılan açıklamada "silahlı çatışmaya girişmişken açık internete erişimi kısıtlayan tüm ülkelere karşı harekete geçileceğini" söyledi.