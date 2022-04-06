Samanyolu Haber /Dünya / Fransa'da ırkçı Le Pen arayı kapatıyor /06 Nisan 2022 10:10

Fransa'da ırkçı Le Pen arayı kapatıyor

Fransa'da ırkçı lider Marine Le Pen, Pazar günkü seçim öncesi yapılan ankete göre Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'la arasındaki farkı kapatıyor.

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DW'deki habere göre, Fransa'da Pazar günü yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimi öncesi yapılan bir anket, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile aşırı sağcı siyasetçi Marine Le Pen arasındaki oy farkının kapandığına işaret ediyor.

Beş yıl önce yapılan seçimlerde oyların yaklaşık üçte ikisini alan Macron, rakibi Le Pen'i büyük farkla geride bırakarak rahat bir zafer elde etmişti. Ancak anketlerbu kez seçimin daha çekişmeli geçeceğini ortaya koyuyor.

Les Echos gazetesi ve Radyo Classique için araştırma şirketi OpinionWay-Kéa Partners tarafından yapılan ankete katılanların yüzde 27'si Macron'a, yüzde 23'üyse Le Pen'e oy vereceğini söyledi. İkinci turdaysa iki aday arasındaki farkın altı puanla Macron lehine olduğu görüldü. Ankete katılanların yüzde 59'u Emmanuel Macron'un bir dönem daha cumhurbaşkanı seçileceğini düşünüyor.

Macron ve Le Pen arasındaki geçmesi beklenen cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turu 10 Nisan'da yapılacak. Adaylardan hiçbirinin ilk turda yüzde 50'nin üzerinde oy alamayacağına kesin gözüyle bakılan seçimlerin ikinci turuysa 24 Nisan'da gerçekleştirilecek.

Ulusal Birlik partisinin lideri Le Pen'in 2017'deki yenilgiden sonra radikal bir sistem karşıtı olarak algılanan imajını yavaş yavaş yumuşatmasının aşırı sağcı siyasetçinin oylarını artırdığı yorumları yapılıyor.
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